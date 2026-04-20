O mină strategică din America de Sud trece sub control american: Va furniza cele patru pământuri rare magnetice, dominate acum de China

Compania americană a anunțat luni că va prelua 100% din Serra Verde Group, într-o tranzacție mixtă, în numerar și acțiuni, evaluată la aproximativ 2,8 miliarde de dolari. FOTO: Profimedia Images

Compania USA Rare Earth a ajuns la un acord pentru achiziția companiei care deține o mină și o unitate de procesare a pământurilor rare din Brazilia, într-o mișcare menită să-i consolideze lanțul de aprovizionare, de la extracție până la producția de magneți, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre SUA și China, potrivit The Wall Street Journal.

Compania a anunțat luni că va prelua 100% din Serra Verde Group, într-o tranzacție mixtă, în numerar și acțiuni, evaluată la aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Acordul include 300 de milioane de dolari în numerar și emiterea a 126,8 milioane de acțiuni ordinare noi, iar finalizarea este așteptată în al treilea trimestru.

„Mina Pela Ema a Serra Verde este un activ unic și singurul producător din afara Asiei capabil să furnizeze, la scară largă, toate cele patru pământuri rare magnetice, alături de alte elemente esențiale, precum ytriul”, a declarat directorul executiv Barbara Humpton. Cele patru pământuri rate magnetice folosite pentru componente esențiale din industria tehnică sunt: Neodim (Nd),Praseodim (Pr), Disprosiu (Dy) și Terbiu (Tb).

Compania, cu sediul în Stillwater, Oklahoma, se extinde rapid la nivel global. Aceasta este a doua achiziție majoră din ultimele luni, în cadrul strategiei de a construi un lanț de aprovizionare integrat vertical pentru producția de magneți. În noiembrie, USA Rare Earth a cumpărat Less Common Metals, un producător britanic de metale de pământuri rare utilizate în industria auto și de apărare.

Mina Pela Ema este considerată strategică, fiind una dintre puținele din afara Chinei cu o concentrație ridicată de pământuri rare grele – un tip de resursă rară, dominată în prezent de China. Tot luni, compania a anunțat și un acord de preluare pe 15 ani pentru întreaga producție, destinată unui vehicul special finanțat de agenții guvernamentale americane și investitori privați.

USA Rare Earth se află încă într-o etapă incipientă în efortul de a concura dominația Chinei pe piața pământurilor rare. Compania a precizat că a început deja să pună în funcțiune prima linie de producție de magneți în acest an.

Pământurile rare, utilizate într-o gamă largă de produse – de la automobile la telefoane mobile – au devenit un punct central de interes după ce controlul Chinei asupra acestor resurse a generat tensiuni, în contextul disputei comerciale dintre Beijing și Washington.