O româncă stabilită în Germania candidează la alegerile din Bundestag: „Încerc să devin prima femeie care câștigă scrutinul”

Ana Maria Trăsnea trăiește în Germania de la vârsta de 12 ani / sursă foto: Facebook

La alegerile cruciale din Germania participă și o româncă. Ana Maria Trăsnea, originară din Piatra Neamț, este deja de peste 10 ani în politică la Berlin, chiar în partidul cancelarului Olaf Scholz. Ana a vorbit, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, despre întregul parcurs profesional.

„Am intrat cam acum 11 ani, am început să mă angajez politic de 8 ani, acum 8 ani am fost pentru prima oară deputată în Parlamentul local. Am avut prima campanie electorală pentru Parlamentul național în 2021.

Nu a funcționat 100%, dar pentru campania pe care am făcut-o a lăsat o impresie bună, după aceea am fost chemată în Guvernul din Berlin și am fost cea mai tânără secretară de stat a Berlinului, responsabilă pentru ambasade, pentru relațiile internaționale, pentru promovarea civică, pentru politica din Bundestag.

Am avut mai multe realegeri, așa că acum am spus să candidez din nou. Partidul și-a dorit asta, să mă susțină. De asemenea, și multe organizații m-au susținut și încerc să devin prima femeie care va câștiga aceste alegeri din sectorul Treptow-Köpenick.

Am fost prima femeie 10 luni în Bundestag, prin realegerile care au avut loc în 2023”, a declarat Ana Maria Trăsnea.

Românca trăiește în Germania de la vârsta de 12 ani

Ana Maria Trăsnea trăiește în Germania de la vârsta de 12 ani. Acum, la 30 de ani, este unul dintre cei mai tineri candidați de pe listele partidului lui Olaf Scholz, care se află pe locul trei în preferințele de votare și este, conform analiștilor, favoritul creștin-democraților pentru o nouă coaliție. Ana Maria este conștientă de miza imensă a scrutinului de duminică și de riscurile reprezentate de amenințarea extremistă.

„Este mereu mai ușor să transmiți un mesaj populist și frica se transmite mult mai ușor. De aceea este important să avem dialogul de la om la om. De aceea facem, de asemenea, și campanie în care batem la ușile oamenilor și încercăm să vorbim”, a spus aceasta.

Despre Ana Maria au cuvinte de laudă nu numai românii din comunitatea pe care o reprezintă.

„Da, deci Ana Maria este o persoană foarte iubită atât din partea românilor cât și din partea germanilor. Deci noi activăm în cadrul aceleiași primării. Eu am intrat în urmă cu 2 ani în consiliul de conducere al biroului de integrare al Primăriei Treptow-Köpenick și prima oară când am văzut numele ei, sincer, nu o cunoșteam înainte.

Deci am fost tare mândră să văd un nume românesc și mi-am dorit atât de mult să ne cunoaștem și să colaborăm și într-adevăr, după ce ne-am cunoscut, deci colaborăm foarte bine. Ana Maria ne susține foarte mult ca asociație și, bineînțeles, noi la rândul nostru o susținem ca românca noastră dragă”, a declaart Adina Erdenberg, președinte Academia Rapsodia Berlin.

Și colegii de partid german o susțin și au numai cuvinte de laudă la adresa ei.

„Am cunoscut-o pe Ana Maria ca secretar de stat pentru municipiul Berlin, când se ocupa cu tot ce ținea de acțiune civică. E genul de persoană care tace și face. Acest lucru este ceva foarte unic și special și este ceea ce le trebuie social-democraților în Bundestag”, a declarat unul dintre colegii săi de partid.

Ana Maria se află pe locul patru pe listele pentru districtul său, prin urmare are șanse foarte mari să obțină un loc în Parlamentul german.