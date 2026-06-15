O tânără a murit în urma unui salt de bungee jumping. Angajații parcului de distracții au uitat să-i pună coarda de siguranță

2 minute de citit Publicat la 12:02 15 Iun 2026 Modificat la 12:51 15 Iun 2026

O tânără a murit în urma unui salt de bungee jumping FOTO: Facebook/ CNN Brasil

O tânără de 21 de ani și-a pierdut viața după ce angajații unui parc de aventură ar fi uitat să îi fixeze coarda de siguranță înaintea unui salt de bungee jumping de pe un pod din Brazilia.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a fost lansată în saltul mortal de pe Ponte do Esqueleto, cunoscut drept Podul Scheletului, în municipalitatea Limeira, statul São Paulo, sâmbătă, 13 iunie, potrivit publicațiilor braziliene G1 citată de People.

Un videoclip publicat pe rețelele sociale a surprins momentul în care de Freitas a fost dusă de angajați către marginea podului și apoi aruncată peste aceasta, purtând o cască de protecție.

După cădere, un martor care filma a arătat spre coarda rămasă pe sol și a strigat: „Oameni buni, coarda!”.

??? TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — ?????????????? (@InesBetancur1) June 13, 2026

Martorii au declarat Poliției Militare din Brazilia că de Freitas a fost aruncată fără a fi legată de coardă și a căzut aproximativ 40 de metri. A fost solicitat un elicopter al poliției pentru intervenție, însă tânăra a fost declarată decedată la fața locului.

De Freitas, absolventă de educație fizică și management sportiv, cumpărase un tur ghidat care includea o săritură cu coardă de pe partea superioară a Podului Scheletului, care în momentul de față este dezafectat.

Logodnicul ei a leșinat când a ajuns la locul tragediei și a fost dus la spital.

În total, șase persoane au fost duse la audieri în legătură cu moartea tinerei, a confirmat pentru People un reprezentant al guvernului statului São Paulo.

Trei bărbați, în vârstă de 27, 32 și 42 de ani, au fost arestați și acuzați de omor cu intenție indirectă.

„Era o echipă care nu era autorizată și nici măcar nu avea permisiunea să se afle acolo”, a declarat comisarul Andrea Dantas Levy. „Ei au organizat acest eveniment și, în opinia mea, acest deces s-a produs din cauza unei erori de verificare și supraveghere a montării corzii pentru săritura victimei”.

Avocații apărării au declarat că inculpații au o vastă experiență în domeniu și că acesta a fost primul accident mortal al companiei după mulți ani de activitate, potrivit G1.

Consiliul Municipal Limeira intenționează să depună o plângere împotriva guvernului federal al Braziliei în urma incidentului.

„Este necesar să se stabilească responsabilitatea pentru lipsa controlului accesului într-o zonă federală care prezintă riscuri cunoscute de ani de zile și care încă nu beneficiază de măsurile de protecție necesare”, a declarat primarul din Limeira, Murilo Félix.

Poliția Civilă din Brazilia investighează incidentul.