O tânără și-a revenit după 10 ani din comă. Medicii nu-i acordau nicio șansă, dar mama ei a avut o idee salvatoare

1 minut de citit Publicat la 10:00 15 Noi 2025 Modificat la 10:15 15 Noi 2025

După ce a stat 10 ani în comă, o tânără din China şi-a recăpătat cunoştinţa datorită mamei ei, care a dus-o zilnic la dansuri, când fata se fata într-un pat special, iar medicii nu prea credeau că-şi va mai reveni vreodată. Terapia prin dans i-a acordat tinerei o nouă şansă la viaţă, potrivit MSN.

Mama şi-a scos fiica zilnic în parc, în patul special conceput pentru pacientă, pentru a asista la sesiuni de dans organizate de un grup.

Potrivit medicilor, muzica, dansul și chiar călătoriile ar putea ajuta la stimularea nervilor inactivi ai lui Yang. Xiao își împingea fiica într-un parc din apropiere în fiecare dimineață și dansa ținând-o de mână.

În China, multe femei de vârstă mijlocie se bucură de dansul în parcuri ca o modalitate simplă și ieftină de a rămâne active și de a combate singurătatea. Ele sunt numite „mătuși dansatoare”.

Recuperarea fetei a venit cu pași mici. Pacienta a reacţionat la mișcările de dans din preajma ei. Până la urmă, Yang a rostit prima propoziție și i-a mulțumit mamei sale. Medicii au observat schimbări clare în activitatea cerebrală a acesteia și au numit recuperarea un miracol.

Xiao nu a întrerupt niciodată rutina. Zi de zi, a dansat cu fiica ei în parc, încurajând-o prin mișcări simple.

De-a lungul timpului, Yang s-a ridicat în piccioare și a învățat să facă pași atenți. Astăzi, poate rosti propoziții scurte și poate avea grijă de ea însăși. Cu toate acestea, abilitățile ei de gândire sunt încă în curs de dezvoltare. Își recunoaște doar părinții.

Se poate mişca din nou

După ani de eforturi constante, Yang și-a recăpătat treptat mișcarea, conștientizarea și vorbirea. Acum poate merge, vorbi și avea grijă de ea însăși.

Într-un interviu recent, Xiao a spus că a format un grup de "square dance" cu 150 de membri. Pentru Xiao, fiecare luptă pare a merita atâta timp cât fiica ei este fericită. Atât ei, cât și fiicei sale le place enorm să danseze și continuă să danseze în fiecare zi.

„Atâta timp cât fiica mea este fericită, toate greutățile și epuizarea au meritat”, a declarat Xiao.