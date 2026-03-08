O țară cu 170 de milioane de locuitori limitează benzina la pompă pentru șoferi, din cauza războiului: "M-au lăsat doar cu 10 litri"

1 minut de citit Publicat la 14:05 08 Mar 2026 Modificat la 14:07 08 Mar 2026

Penurie de combustibili la pompă în Bangladesh, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Guvernul a impus restricții la alimentare pentru populație. Foto: Getty Images

Bangladesh a început, duminică, să raționalizeze distribuția de combustibil din cauza dificultăților de aprovizionare legate de războiul din Orientul Mijlociu. Decizia a provocat ambuteiaje majore la benzinăriile din întreaga țară și primele incidente violente, relatează AFP.

Această țară cu 170 de milioane de locuitori importă 95% din necesarul său de petrol și gaze, a căror distribuție este perturbată în mod regulat de crizele politice care afectează statele producătoare.

În urma atacurilor inițiale ale SUA și Israelului asupra Iranului și a ripostei Teheranului în întreaga regiune a Golfului, compania națională de petrol, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), a limitat vânzările de combustibil pentru majoritatea vehiculelor.

De exemplu, utilizatorii de vehicule motorizate cu două roți sunt acum limitați la maximum doi litri pe rezervor.

"Consumatorii tind să cumpere mai mult decât de obicei" în perioadele de criză, a explicat BPC într-un comunicat.

Cozi lungi la benzinării, după limitarea cantității pentru populație

Imediat ce restricțiile au intrat în vigoare duminică, s-au format cozi lungi de vehicule în fața multor benzinării din capitala țării, Dhaka, au observat jurnaliștii AFP.

"Am așteptat peste o oră să pun doi litri", a spus un motociclist, Md Al-Amin, în vârstă de 45 de ani. "Rezervorul meu are opt litri și de obicei îl alimentez o dată pe săptămână. Așa că va trebui să mă întorc poimâine", a adăugat el.

"Am așteptat deja la coadă ieri, iar ei au închis benzinăria cu doar o mașină înaintea mea. Am putut cumpăra doar 10 litri astăzi (...) Guvernul ne-ar putea permite măcar să facem un plin", a spus, la rândul lui, Ruhul Amin, medic pediatru, de la volanul sedanului său.

Ahmad Rush, unul dintre managerii distribuitorului Meghna Petroleum Limited, a estimat că numărul clienților aproape s-a dublat.

"Am deschis la 7:30 în această dimineață și am reușit să realimentăm 300 de vehicule în trei ore și jumătate", a spus el.

Un mort în altercații violente, după introducerea restricțiilor

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în timpul unei altercații violente între clienți și angajați la o benzinărie din districtul sudic Jhenaidaha, care a fost ulterior vandalizată, a comunicat șefului poliției locale, Mahfuz Afzal.

BPC a dat asigurări că livrările de combustibil sunt așteptate în curând în țară.

Din cauza tensiunilor, cinci dintre cele șase fabrici de îngrășăminte din țară au fost închise până pe 18 martie, a declarat pentru AFP Ahsan Quddus Kuntal, un oficial al Chemical Industries Corporation din Bangladesh.