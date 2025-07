Oana Ţoiu merge în SUA ca să pregătească întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump: Ajung în septembrie la Washington şi New York

Oana Ţoiu a fost invitata prezentatoarei Sabina Iosub în cadrul ediţiei speciale de la Antena 3 CNN, difuzată sâmbără seara la TV. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a dezvăluit sâmbătă seara în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că va pleca peste două luni în Statele Unite ale Americii, unde are de rezolvat mai multe sarcini. Cea mai importantă dintre ele este legată de întâlnirea pe care Nicuşor Dan o va avea cu Donald Trump. Oana Ţoiu a vorbit şi despre problemele care au dus la anularea Programul Visa Waiver şi când se va relua.

Întrebată de Sabina Iosub cum poate România să consolideze relaţia cu SUA, care, în ultima perioadă, nu este aşa cum ne-am dori, Oana Ţoiu a mărturisit că a avut mai multe discuţii cu secretarul de stat american Marco Rubio. În plus, a mai spus aceasta, în septembrie, va merge personal la Washington ca să pună la punct prima întâlnire dintre liderul de la Casa Albă şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

"Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga (...), am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit final calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie (...). Eu ajung în Statele Unite în septembrie – în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan. (...). Sunt încă în lucru aceste discuţii", a declarat ministrul Afacerilor Externe în această seară la Antena 3 CNN.

Oana Ţoiu, despre problemele pentru Programul Visa Waiver şi când se va relua

"Cu siguranţă, felul în care a fost folosit momentul anulării alegerilor... din păcate, de unii politicieni, care, acasă, îşi pun eticheta de patriotism, dar în Statele Unite ale Americii s-au dus cu interesul direct de a opri accesul la Visa Waiver, a contat şi asta. În acelaşi timp, a fost şi o sincronizare cu momentul în care Statele Unite ale Americii, după alegerea preşedintelui Donald Trump, a început să aibă o abordare mai strictă legată de accesul pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, legat de... deschiderea faţă de ceilalţi cetăţeni, chiar şi când vorbim despre accesul studenţilor, de exemplu, şi bursele respective", a explicat ministrul Afacerilor Externe.

Ulterior, Oana Ţoiu a mai făcut următoarele precizări: "Este o veste bună că preşedintele Donald Trump a nominalizat un ambasador pentru România deja, destul de repede, de la momentul retragerii Excelenţei Sale Kathleen Kavalec, ambasadoarea, anterioară. Şi, din punctul nostru de vedere, inclusiv instituţional, accelerăm procesul, astfel încât să fie cât mai rapid prezent aici, pe teritoriul României, după ce o să aibă audierile şi votul din Congres".

Ştire în curs de actualizare.