Ofertă șoc în direct la TV: Magnatul media care i-a conceput campaniile lui Orban a anunțat că vrea să-și predea firmele statului

Publicat la 14:55 05 Mai 2026 Modificat la 14:55 05 Mai 2026

Gyula Balasy, mogulul media din Ungaria care i-a conceput campaniile lui Orban. Sursa foto: Kontroll.hu

Unul dintre principalii jucători de pe piaţa media din Ungaria, ale cărui companii au beneficiat de contracte rentabile cu statul sub guvernul demisionar al lui Viktor Orban, s-a oferit să-şi predea firmele şi o parte din investiţii statului, odată cu preluarea puterii de către noul guvern, relatează marţi Reuters şi MTI, citate de Agerpres.

Gyula Balasy, proprietarul mai multor companii media de top care au proiectat timp de peste un deceniu campanii guvernamentale, a făcut această ofertă şocantă într-un interviu video luni seară, pe site-ul de ştiri Kontroll.

Este prima schimbare majoră de direcţie a unui lider de afaceri apropiat de guvernul premierului Viktor Orban, care a fost înlăturat de la putere după 16 ani, în urma alegerilor de luna trecută.

Peter Magyar, liderul partidului de opoziţie de centru-dreapta Tisza, care va depune jurământul pe 9 mai ca prim-ministru, a promis că va revizui contractele de stat, va combate corupţia şi va „redobândi activele furate ale statului”, în cadrul campaniei ce i-a asigurat formaţiunii sale o victorie covârşitoare.

„Ofer statului ungar grupul de companii pe care l-am construit timp de 22 de ani, care în prezent prestează servicii de organizare de evenimente, comunicare şi achiziţii media pentru stat şi guvern”, a declarat Balasy pentru Kontroll.

„Nu fac asta pentru că am ceva de ascuns sau pentru că am făcut ceva ilegal sau greşit, ci pentru că cred că activităţile pe care le-am desfăşurat pentru stat sunt mai mult decât activităţi de comunicare de piaţă şi, prin urmare, locul lor este în bugetul sectorului public”, a explicat el.

Cine este Balasy și ce avere are

Firmele lui Balasy au conceput campania electorală anti-Ucraina a lui Orban, care a prezentat votul din aprilie ca o alegere între război şi pace, precum şi, între multe altele, campaniile sale anti-imigraţie.

Balasy a asigurat că firmele sale au câştigat contracte de achiziţii publice de stat „complet transparente” şi a menţionat că mai multor companii ale sale le-au fost îngheţate conturile lunea trecută, fără a preciza ce autoritate a blocat respectivele conturi.

El şi-a exprimat totodată speranţa că decizia sa nu va pune în pericol locurile de muncă ale celor 500 de angajaţi ai săi.

Întrebat în acelaşi interviu despre averea sa personală, Balasy a mărturisit că este „un om bogat”, adăugând că a investit majoritatea profiturilor obţinute de companiile sale, dar totodată a cumpărat proprietăţi pentru închiriere şi a început proiecte de construcţii pentru familia sa.

Magyar a comentat pe scurt interviul lui Balasy luni pe Facebook, spunând, referitor la aliaţii lui Orban, că „acest sistem s-ar putea prăbuşi mult mai repede decât ar crede cineva”.

Mark Radnai, vicepreşedintele partidului Tisza, a notat la rândul său, referindu-se la Balasy, că „acesta este omul pe care l-am cunoscut ca 'băiatul cu posterele ' al Fidesz şi care în ultimii opt ani a dominat practic întreaga piaţă a comunicării de stat”.

„Să nu uităm că banii câştigaţi nu au fost generaţi de piaţă, ci au fost plătiţi de noi, ungurii... nimic nu va fi uitat”, a spus Radnai.

Cât valorează firmele lui Gyula Balasy

Conform bazei de date Opten, compania lui Balasy, New Land Media, a înregistrat venituri nete de 85 de miliarde de forinţi (273 de milioane de dolari) în 2024, în creştere faţă de 70 de miliarde de forinţi în 2020, în timp ce profitul după impozitare a crescut la aproximativ 9 miliarde de forinţi, de la 3 miliarde.

Cealaltă firmă principală a sa, Lounge Design, a înregistrat venituri nete care au crescut la 26,3 miliarde de forinţi de la 10 miliarde în aceeaşi perioadă, iar profitul net s-a cvadruplat, ajungând la 4,25 miliarde, de la 1,4 miliarde în 2020.

Potrivit organizaţiei Transparency International, numai în perioada 2019-2021, companiile lui Balasy, Lounge Design, New Land Media şi Media Dynamics, au câştigat contracte de stat în valoare totală de 295 de miliarde de forinţi, în mare parte de la Oficiul naţional pentru comunicare, care era responsabil de campaniile lui Orban şi a avut un rol esenţial în câştigarea alegerilor anterioare.

„Numărul de contracte câştigate de companiile lui Balasy a crescut semnificativ, de la zero la 150 pe an în regimul Orban, între 2012 şi 2025”, a consemnat think tankul ungar Centrul de cercetare a corupţiei (CRCB) într-un raport datat 10 aprilie 2026.