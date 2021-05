Oficial ONU: Conflictul dintre Israel și Hamas "se îndreaptă spre un război la scară mare"

"Încetaţi imediat tirurile. Această escaladare se îndreaptă spre un război la scară mare. Liderii tuturor taberelor trebuie să se angajeze în favoarea unei detensionări. Un război în Gaza ar fi devastator şi cei care vor plăti preţul sunt oamenii simpli", a scris Wennesland pe Twitter.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now