„Ostilitatea lui Trump” îi face pe canadieni să privească spre UE. Peste 80% cred că aderarea Canadei merită luată în considerare

Majoritatea canadienilor sunt de părere că aderarea țării la Uniunea Europeană este o idee bună sau cel puțin una care merită să fie luată în considerare, potrivit unui sondaj Spark Advocacy, relatează Agerpres.

Sondajul citează drept factori pentru acest rezultat ameninţările şi atitudinea ostilă a preşedintelui american Donald Trump faţă de Canada şi de alte ţări.

Sondajul, realizat între 22 şi 26 martie de Spark Advocacy, pe un eşantion format din 4.000 de oameni, arată că 25% dintre respondenţi consideră aderarea Canadei la UE „o idee bună”, în timp ce 58% spun că merită să fie cel puţin explorată.

Bruce Anderson, director de strategie la Spark Advocacy, a scris pe blogul său că „ostilitatea constantă a lui Trump faţă de NATO a contribuit la alimentarea dorinţei canadienilor pentru un viitor în care alegerile administraţiei SUA au un impact mai mic” asupra canadienilor.



„Canadienii îşi văd ţara ca fiind mai bine poziţionată, având acces la vânzarea produselor noastre pe pieţele globale şi cred că suntem mai capabili să abordăm ameninţările la securitate şi problemele globale, cum ar fi schimbările climatice, atunci când lucrăm cu alte ţări”, a apreciat Anderson.



Doar 17% dintre canadienii intervievaţi de Spark Advocacy au indicat că potenţiala aderare a Canadei la UE este o „idee proastă”.



Împărţiţi în funcţie de afilierea politică, o majoritate a liberalilor, conservatorilor, social-democraţilor şi naţionaliştilor din Quebec sunt în favoarea luării în considerare a aderării la UE.



Cea mai puternică opoziţie faţă de această idee este concentrată în rândul conservatorilor, 33% dintre ei afirmând că este o idee proastă. Dar chiar şi printre alegătorii Partidului Conservator din Canada, 17% spun că ar fi o idee bună, iar 50% au spus că merită să fie luată în considerare.



Mai mult, 64% dintre cei chestionaţi au declarat că ieşirea Regatului Unit din UE a fost „o greşeală”.





