"Ei sunt aici!" | OZN filmat cu o dronă în Ungaria: Imagini care îţi taie respiraţia

Imaginile au fost surprinse cu ajutorul unei drone în iunie 2020, în Csobánka, un sat în comitatul Pest, în nordul Ungariei. Când a analizat mai bine filmarea, Andras Horvath, a observat un obiect în formă de cilindru şi a postat imaginile pe reţelele sociale pentru a identifica obiectul misterios.

În filmare se observă cum un obiect aparent metalic, fără aripi, traversează cerul cu mare viteză şi dispare în nori, lucru care a trezit interesul pasionaților de OZN-uri.

Potrivit internauţilor, obiectul misterios ar putea corespunde descrierii de către autorităţile americane şi canadiene a unei aeronave de formă cilindrică doborâte în Yukon, la frontiera Alaskăi, însă nu este exclusă nici varianta unui balon spion sau a unei drone.

