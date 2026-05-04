„Pădurea de antene” de pe acoperișul ambasadei Rusiei din Viena. Austria acuză spionajul Moscovei

Publicat la 18:48 04 Mai 2026 Modificat la 18:51 04 Mai 2026

Clădirea Ambasadei Rusiei în Viena. sursa foto: Facebook / Russische Botschaft Wien

Austria a expulzat trei angajați ai ambasadei Rusiei, suspectați de spionaj, după ce a stabilit că o „pădure de antene” instalată pe misiunea diplomatică din Viena – capitala europeană a spionajului încă din timpul Războiului Rece – era folosită pentru interceptarea ilegală de date, scrie The Guardian.

„Este inacceptabil ca imunitatea diplomatică să fie folosită pentru a comite spionaj”, a declarat luni ministrul austriac de externe, Beate Meinl-Reisinger. Ea a adăugat că cei trei angajați ai ambasadei – a căror expulzare ridică la 14 numărul diplomaților ruși trimiși acasă de Viena din 2020 – părăsiseră deja țara.

„Am comunicat acest lucru părții ruse în termeni cât se poate de clari, inclusiv în ceea ce privește pădurea de antene de la misiunea rusă”, a adăugat Meinl-Reisinger. Spionajul este o problemă pentru Austria, a continuat ea, dar guvernul a pornit pe o „schimbare de direcție” și „ia măsuri consecvente”.

Ambasada Rusiei la Viena a descris decizia drept „scandaloasă”, „nejustificată”, „motivată politic” și „categoric inacceptabilă”. A promis represalii „dure”.

Potrivit unui raport al postului public austriac ORF, date ale unor organizații internaționale și naționale care folosesc internet prin satelit erau interceptate sistematic de echipamente instalate pe acoperișurile ambasadei și ale complexului diplomatic.

Printre instituțiile multilaterale importante cu sediul la Viena se numără Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Viena, capitala spionajului european

Guvernul austriac a promis că va lua măsuri pentru a rezolva problema cronică a spionajului, prin eliminarea unei lacune din codul penal care, în practică, le permite spionilor să opereze liber în țară atâta timp cât activitățile lor nu vizează direct interesele Austriei.

Această prevedere din codul penal a transformat Viena într-un hub internațional al spionajului. Estimările indică faptul că, dintre cei 17.000 de diplomați acreditați în oraș, până la 7.000 ar putea fi de fapt agenți secreți, iar multe ambasade străine și-ar coordona activitățile sub acoperire din Europa chiar din capitala Austriei.

„Opțiunile legale foarte limitate de combatere a spionajului duc la o incidență extrem de ridicată a serviciilor de informații și secrete străine în țară”, recunoștea într-unul dintre rapoartele sale anuale fostul serviciu de informații interne al Austriei, BVT.

Cazul Egisto Ott

Presiunea pentru o acțiune mai fermă a crescut după arestarea în 2024 a lui Egisto Ott, un fost oficial austriac de contraspionaj al cărui proces a început în ianuarie. Ott este acuzat că a furnizat informații ofițerilor de informații ruși, într-unul dintre cele mai mari cazuri de spionaj din Austria din ultimele decenii.

Ott, în vârstă de 63 de ani, care coordona mai mulți agenți sub acoperire, este acuzat că a ajutat Rusia să urmărească opozanți ai lui Vladimir Putin și că a vândut Moscovei telefoane guvernamentale și laptopuri securizate, la cererea lui Jan Marsalek. Marsalek este fostul director operațional al Wirecard, compania germană de plăți care s-a prăbușit, și este fugit din justiție. De origine austriacă, se crede că a fugit din Germania prin Austria spre Moscova și că ar fi lucrat în secret pentru serviciul de informații militare rus timp de un deceniu. Printre operațiunile sale de spionaj se numără coordonarea unei rețele de bulgari la Londra – trei dintre aceștia au fost condamnați de un tribunal britanic anul trecut.

Procurorii îl acuză pe Ott că a efectuat căutări neautorizate în bazele de date ale poliției și ale altor instituții pentru a localiza persoane căutate de Moscova și că a predat serviciilor secrete ruse telefoane mobile și un laptop care conțineau date guvernamentale sensibile și date personale. Ott a negat toate acuzațiile.

Guvernul de coaliție tripartit al Austriei – format din Partidul Popular conservator (ÖVP), social-democrați (SPÖ) și liberalii Neos ai lui Meinl-Reisinger – a elaborat un proiect de lege care ar incrimina spionajul împotriva UE și a organizațiilor internaționale cu sediul la Viena și care extinde lista activităților considerate spionaj împotriva Austriei.