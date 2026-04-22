Parchetul spaniol cere clasarea anchetei în care soția premierului Pedro Sanchez a fost acuzată de corupție

Publicat la 23:30 22 Apr 2026 Modificat la 23:30 22 Apr 2026

Begona Gomez, soția premierul spaniol, a fost inculpată pentru corupție, iar soțul său denunță o campanie din partea opoziției de dreapta. Foto: Hepta

Parchetul spaniol a anunțat, miercuri, că a cerut clasarea anchetei în cazul de corupție care o vizează pe soția prim-ministrului Pedro Sanchez, Begona Gomez, transmite Agerpres, care citează AFP.

Pe 13 aprilie, judecătorul de instrucție Juan Carlos Peinado a inculpat-o oficial pe Begona Gomez pentru deturnare de fonduri, trafic de influență și corupție, deschizând calea unui posibil proces.

Parchetul din Madrid a făcut apel împotriva deciziei judecătorului, solicitând clasarea cazului cu argumentul că "faptele nu constituie infracțiune penală", se arată într-un comunicat publicat miercuri.

Din aprilie 2024, soția premierului Sanchez face obiectul unei anchete pentru corupție și trafic de influență.

Ea este suspectată că s-a folosit de funcția soțului său pentru a obține finanțări, în principal de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, pentru programul de masterat universitar în management pe care l-a condus până în 2024.

Între timp, judecătorul de instrucție Peinado a extins ancheta la alte presupuse delicte.

Alți apropiați ai premierului Sanchez, inclusiv fratele acestuia, au fost inculpați pentru corupție

Ancheta a fost inițiată de o plângere depusă de un grup anticorupție cunoscut ca apropiat de extrema dreaptă spaniolă și numit, "Hazte Oir" (Fă-te auzit).

Acest caz a prilejuit timp de câteva luni o luptă între Parchet și judecătorul însărcinat cu ancheta, alimentând totodată controverse politice, în care stânga și premierul socialist, ce conduce un guvern minoritar, au denunțat o campanie de denigrare orchestrată de extrema dreaptă și de opoziția parlamentară de dreapta.

Și alți apropiați ai lui Sanchez se află în centrul unor dosare judiciare.

Printre ei se numără fratele premierului, David Sanchez, care va fi judecat în luna mai pentru trafic de influență, și procurorul general spaniol Alvaro Garcia Ortiz, condamnat în noiembrie pentru încălcarea secretului judiciar.

Fosta sa mână dreaptă și ex-ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, a fost plasat în arest preventiv într-un amplu dosar de dare de mită, în care mai este implicat și un responsabil de rang înalt al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) al lui Sanchez.