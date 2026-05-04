Patronii din Bulgaria vor să elimine punțile făcute între zilele libere de sărbători. Pierderile: până la 120 de milioane de euro pe zi

Publicat la 19:05 04 Mai 2026 Modificat la 19:27 04 Mai 2026

Cea mai mare organizație patronală din Bulgaria, Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria (AIKB), a cerut renunțarea la practica prin care zilele de sărbătoare legală care cad în weekend sunt compensate cu zile libere suplimentare în cursul săptămânii. Patronii susțin că sistemul generează pierderi economice semnificative și trebuie regândit, scrie Novinite.

Potrivit organizației, în 2026 Bulgaria va avea 12 sărbători legale, toate nelucrătoare prin lege. La acestea se vor adăuga încă trei zile libere, deoarece 25 mai, 7 septembrie și 28 decembrie cad duminica. Angajatorii spun că, în practică, acest lucru reduce timpul total de lucru și scade producția economică.

AIKB estimează că fiecare zi nelucrătoare suplimentară costă economia între 90 și 120 de milioane de euro. Cifrele sunt orientative, calculate pe baza PIB-ului național raportat la aproximativ 250 de zile lucrătoare pe an.

Directorul executiv Dobrin Ivanov a declarat, pentru postul public BNR, că estimările sunt aproximative, dar ilustrează impactul pe care reducerea timpului de lucru îl are asupra producției.

În opinia sa, Bulgaria ar trebui să renunțe la politica introdusă în 2017, prin care sărbătorile legale care cad în weekend sunt compensate cu zile libere suplimentare. Această abordare are consecințe pe termen lung asupra performanței economice, susține el.

Organizația patronală s-a referit și la propunerea de a transforma 20 aprilie în sărbătoare oficială, legată de Răscoala din Aprilie. Deși recunosc importanța istorică a evenimentului, angajatorii avertizează că nu ar trebui crescut numărul de zile nelucrătoare.

„Nu trebuie să alegem între memoria istorică și dezvoltarea economică”, au spus reprezentanții AIKB, adăugând că veniturile mai mari depind de productivitate, nu de mai puține zile de lucru.

AIKB a mai atras atenția că, în 2026, Bulgaria va avea cu aproximativ cinci zile lucrătoare mai puțin față de anii anteriori – echivalentul unei săptămâni întregi de muncă. În același timp, productivitatea muncii în țară rămâne semnificativ sub nivelul din Europa Occidentală: un muncitor bulgar produce de aproximativ patru ori mai puțină valoare decât un muncitor german, în aceeași perioadă.

Patronii recunosc că vacanțele prelungite pot ajuta turismul, dar subliniază că sectorul reprezintă aproximativ 8% din PIB-ul Bulgariei. Prin comparație, industria reprezintă 27-28%, ceea ce face ca impactul zilelor nelucrătoare suplimentare să fie mai semnificativ pentru ansamblul economiei.

O propunere legislativă similară a fost înaintată anterior de partidul Bulgaria Democratică (DSB) în fosta legislatură. Aceasta sugera eliminarea compensării cu ziua de luni liberă atunci când sărbătorile cad în weekend, invocând deficitul bugetar și cheltuielile publice. Propunerea a fost însă respinsă în cadrul discuțiilor tripartite, iar sistemul actual a rămas neschimbat.