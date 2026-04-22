Petrodolarul sub presiune: Țările din Golf semnalează posibilitatea trecerii la yuan dacă se epuizează rezervele de dolari

Orice îndepărtare de dolar de către un producător de petrol de top ar reprezenta o amenințare majoră la adresa supremației monedei. FOTO: Profimedia Images

Emiratele Arabe Unite au dat de înțeles că dominația dolarului nu este asigurată în comerțul global cu petrol dacă consecințele războiului din Iran se agravează. Potrivit Wall Street Journal, guvernatorul băncii centrale a Emiratelor Arabe Unite a avut discuții săptămâna trecută la Washington D.C. cu oficiali ai Departamentului Trezoreriei și ai Rezervei Federale despre posibilitatea unui acord prin care cele două părți și-ar putea împrumuta temporar valute între ele.

Deși Emiratele Arabe Unite nu se află într-o criză economică, Iranul a deteriorat infrastructura energetică și a blocat exporturile de petrol prin închiderea strâmtorii Ormuz, afectând veniturile în dolari.

Dacă războiul din Iran declanșează o recesiune economică mai profundă, o linie de swap cu SUA ar oferi băncii centrale a Emiratelor Arabe Unite o sursă ieftină de dolari care ar putea susține dirhamul, care este legat de dolarul american, sau ar putea consolida rezervele valutare în cazul în care lichiditatea este scăzută, se arată în raport.

Oficialii din Emiratele Arabe Unite au subliniat, de asemenea, că SUA au început războiul din Iran și au spus că ar putea fi forțați să folosească yuanul chinezesc sau alte valute pentru tranzacțiile cu petrol dacă disponibilitatea dolarilor se împuținește, au declarat surse pentru WSJ.

Orice îndepărtare de dolar de către un producător de petrol de top ar reprezenta o amenințare majoră la adresa supremației monedei. Decizia Arabiei Saudite din 1974 de a-și stabili prețurile exporturilor în dolari a contribuit la stabilirea dolarului ca standard în comerțul global cu petrol.

Și pentru că petrolul este o sursă esențială pentru producție și transport, lanțurile de aprovizionare din alte părți s-au dolarizat, consolidând dominația dolarului american în plăți.

Consecințe în lanț dacă dolarul ar fi înlocuit

Dar războiul din Iran ar putea agrava unele fisuri care se formau deja în așa-numitul regim al petrodolarilor, au avertizat analiștii de la Deutsche Bank luna trecută.

„Daunele aduse economiilor din Golf ar putea încuraja o relaxare a economiilor lor în active externe”, au spus aceștia. „În acest context, ar trebui urmărite îndeaproape rapoartele conform cărora trecerea navelor prin strâmtoarea Ormuz ar putea fi acordată în schimbul plăților pentru petrol în yuani. Conflictul ar putea fi amintit ca un catalizator cheie pentru erodarea dominației petrodolarilor și începuturile petroyuanului.”

Orice pierdere a „privilegiului exorbitant” al dolarului s-ar răspândi și în alte domenii ale finanțelor globale, inclusiv pe piața obligațiunilor. Datorită statutului dolarului ca monedă de rezervă mondială, guvernul federal a putut de mult timp să emită datorii la rate mai mici decât ar permite investitorii în mod normal.

Chiar dacă petrodolarul slăbește, dominația dolarului se bazează în continuare pe alți factori pe care alte monede nu îi pot egala, potrivit lui Paul Blustein, cercetător la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Aceștia includ profunzimea, amploarea și lichiditatea piețelor financiare americane, precum și libertatea de a muta bani peste granițele SUA practic fără obstacole, a scris el într-un editorial din Fortune luna trecută.

„Reprezintă peste jumătate din rezervele valutare deținute de băncile centrale și o pondere similară din facturile de export pentru comerțul transfrontalier, precum și împrumuturile bancare internaționale și emisiunea de obligațiuni”, a explicat Blustein. „Efectele de rețea îi consolidează statutul; toată lumea are un stimulent să folosească dolarul pentru că atât de mulți alții o fac.”