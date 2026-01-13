Petrol, fistic și aur: Cei 3 piloni pe care se bazează economia Iranului. Care sunt principalii parteneri economici ai Teheranului

13 Ian 2026

Iranul e unul din principalii producători de petrol din lume. Colaj foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va impune un tarif de 25% pentru țările care vor face afaceri cu Iranul. În prezent, aproape toate exporturile principale ale Iranului sunt legate de petrol, țara fiind unul dintre cei mai mari producători de țiței, informează BBC.

Iranul mai exportă fistic și roșii, dar se bazează mult mai mult pe importuri de alimente din alte țări.

Astfel, o treime din importurile iraniene sunt legate de mâncare, în special porumb, orez, semințe de floarea soarelui sau de soia.

Însă Iranul importă în special aur, conform BBC. În ultimul an, Teheranul a importat aur în valoare de 6,7 miliarde de dolari.

Cel mai mare partener economic al Iranului este China. În 2025, Beijingul a cumpărat bunuri din Iran în valoare de 14 miliarde de dolari.

După China, urmează Irakul, care a achiziționat bunuri în valoare de 10,5 miliarde din Iran.

Alți parteneri economici importanți pentru Teheran sunt Emiratele Arabe Unite și Turcia.

Exporturile din Iran către Turcia au crescut astfel de la 4,7 miliarde de dolari în 2024 la 7,3 miliarde în 2025.



Banca Mondială a avertizat că „sancțiunile secundare”, de tipul celor pe care Donald Trump a anunțat că le va impune partenerilor economici ai Iranului ar putea afecta comerțul global.

În iran, inflația a ajuns la peste 30%, iar Banca Mondială a avertizat că economia iraniană va fi în recesiune pentru al doilea an la rând, cu o contracție a economie estimată la 1,1% în acest an.