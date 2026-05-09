Politico: Cei 14 savanţi și o colonie de pinguini gentoo care luptă pentru Ucraina

Asta pentru că însăși existența sa asigură Ucrainei un loc la masa negocierilor, unde marile puteri mondiale guvernează vasta masă continentală albă în întregime prin consens, oferind țării asediate un forum important pentru a atrage atenția asupra agresiunii rusești în toate formele sale. O strategie polară pe termen lung adoptată anul acesta de Ucraina declară prezența sa în Antarctica drept „platformă pentru protejarea intereselor naționale”.

„Prezența sistematică a Ucrainei în regiunile Antarcticii, Arcticii și Oceanului Mondial este de o importanță strategică și geopolitică majoră”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, la aprobarea strategiei în februarie.

„Aceasta oferă instrumente suplimentare de politică externă, consolidează securitatea națională a Ucrainei, sporește poziția țării noastre pe scena mondială și contribuie la contracararea politicii agresive a Rusiei în aceste regiuni”, a adăugat el.

Pe 11 mai, principalii factori de decizie din guvernarea continentului se vor reuni la Hiroshima, Japonia, pentru Reuniunea Consultativă anuală a Tratatului Antarctic. Reprezentanții a 29 de națiuni vor dezbate totul, de la restricțiile privind pescuitul de krill în Oceanul de Sud, la viitorul turismului antarctic și la frontierele prospectării mineralelor pe continentul bogat în resurse.

Politica războiului din Ucraina s-a infiltrat în activitatea puțin cunoscutului organism de conducere. Liniile de demarcație dintre țările occidentale care susțin Ucraina, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte, s-au întărit, delegația Statelor Unite sub administrația Trump retrăgându-și sprijinul anterior pentru Ucraina.

„Dacă un stat nu respectă principiile fundamentale ale dreptului internațional și Carta ONU, nu există niciun motiv să ne așteptăm ca acesta să se comporte diferit în temeiul Tratatului Antarctic”, a declarat Evghen Dîkii, directorul Centrului Științific Antarctic Național din Ucraina, al cărui birou de la Kiev a fost lovit de o rachetă rusească în 2022.

„În general, ne străduim să reamintim tuturor forurilor internaționale că războiul agresiv și genocidar al Federației Ruse împotriva Ucrainei și a ucrainenilor este departe de a se fi încheiat”, a spus el.

Dacă guvernarea Antarcticii pare din ce în ce mai mult o geopolitică în miniatură, Ucraina o consideră un punct de sprijin crucial pentru a construi alianțe și a câștiga putere într-un mod în care acestea s-ar putea să nu fie auzite în altă parte. Și există acum mize umane în diplomația complexă care guvernează continentul în mare parte nelocuit, inclusiv arestarea și detenția a ceea ce Ucraina numește „primul prizonier politic antarctic din istorie”.

Rolul Ucrainei în Antarctica și regulile care guvernează continentul alb își au rădăcinile în competiția dintre marile puteri din timpul Războiului Rece. Cele 12 țări ai căror oameni de știință fuseseră activi acolo, inclusiv Statele Unite și Uniunea Sovietică, au aderat la Tratatul Antarctic în 1959 pentru a trasa viitorul regiunii.

Conform acordului semnat la Washington în acel an, Antarctica urma să fie „folosită doar în scopuri pașnice”, activitățile militare erau interzise în mod expres și nu urma să aparțină nimănui. Nicio încercare anterioară de a revendica anumite porțiuni de teritoriu de pe continent nu urma să fie recunoscută, iar suprafața sa acoperită de gheață de 5,5 milioane de mile pătrate urma să fie guvernată în întregime prin consens.

În deceniile care au urmat, cadrul tratatului s-a extins pentru a include subcomitete care abordau probleme precum protecția mediului, colaborarea științifică și logistica funcționării programelor naționale antarctice. Și pe măsură ce alte țări au început să-și trimită proprii cercetători în Antarctica, grupul de națiuni cu un loc la masă a crescut și el: acum există 29 de membri cu „statut consultativ”, adică o șansă de a vota asupra oricăror măsuri prezentate grupului, și 58 de semnatari ai tratatului în total.

„Este o demonstrație diplomatică strălucită, deoarece a echilibrat toate aceste interese divergente care existau la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960 în contextul Războiului Rece”, a declarat Patrick Flamm, cercetător senior la Institutul de Cercetare a Păcii din Frankfurt, care anul acesta va face parte din delegația Germaniei la Hiroshima.

„S-a dovedit a fi destul de adaptabilă și acesta este singurul motiv pentru care încă există după peste 60 de ani și toată lumea este încă implicată în acest demers, mai mult sau mai puțin cu bună-credință”, spune el.

După dezintegrarea Uniunii Sovietice în 1991, s-a presupus că cele 12 stații de cercetare pe care țara le construise în Antarctica, inclusiv una în interiorul continentului, Vostok, care deține recordul pentru cel mai rece loc de pe Pământ, aparțineau Rusiei. Oamenii de știință ucraineni au „înghețat”.

„Am început să avem destul de mulți specialiști polari ucraineni cu experiență, care nu aveau unde să lucreze pentru că nu mai exista nicio stație antarctică”, a spus Olena Marușevska, purtătoare de cuvânt a programului antarctic al Ucrainei.

Era un moment oportun pentru o țară care dorea să-și stabilească propriul punct de sprijin în Antarctica. British Antarctic Survey, care operase cândva 19 stații de cercetare răspândite pe continent, dorea să-și transfere stația Faraday de pe insula Galindez, la aproximativ 1200 km sud de Argentina. Britanicii au pus o singură condiție principală pentru transferul instalației: ca oricine ar prelua conducerea să continue studiile atmosferice pe care Faraday le-a efectuat de la deschiderea acesteia în 1947, o documentare importantă a schimbărilor climatice într-una dintre regiunile cu cea mai rapidă încălzire din lume.

În 1996, Ucraina a achiziționat Baza de Cercetare Faraday pentru suma simbolică de 1 liră sterlină și a redenumit-o Baza de Cercetare Vernadsky, după un mineralog ucrainean care a fost primul președinte al Academiei Naționale de Științe din Ucraina. Opt ani mai târziu, Ucraina a devenit una dintre cele 17 țări care au obținut statut consultativ de la semnarea Tratatului Antarctic.

În anii de atunci, Ucraina s-a definit ca un protector al faunei sălbatice antarctice, colaborând cu un grup de țări, în mare parte europene, care insistă ca noi porțiuni de teritoriu să fie desemnate drept arii marine protejate. Oficialii au lansat un cont de Instagram pentru programul antarctic, postând în mod regulat despre tot felul de subiecte, de la viața de zi cu zi de la Vernadsky la fauna sălbatică antarctică și istoria programului. În anii 2010, stația a început să ofere excursii pe nave care duceau un număr tot mai mare de turiști în Antarctica, aducând până la 4.000 de vizitatori pe an pentru a afla despre activitățile antarctice ale Ucrainei.

Și în 2021, Ucraina a făcut un alt pas semnificativ în capacitățile sale antarctice atunci când a achiziționat un spărgător de gheață polar pe care Regatul Unit se pregătea să-l retragă. Nava, redenumită Noosfera, tocmai traversase ecuatorul în călătoria sa inaugurală spre Vernadsky, când Rusia a început invazia sa la scară largă în februarie 2022. Nava trebuia să acosteze în sudul Chile pentru a prelua oamenii de știință și personalul de sprijin selectați pentru echipa expediției din acel an. Practic peste noapte, aeroporturile de pe care plănuiseră să plece din Ucraina au încetat să funcționeze, iar aceștia s-au grăbit să-și dea seama de următorii pași.

Începerea războiului

Hanciuc își făcea bagajele pentru zborul spre Chile când a izbucnit războiul. Născută în 1994, Hanciuc a crescut la Kiev ascultând cărți și filme science fiction, dar în cele din urmă și-a descoperit pasiunae despre cosmos și Pământul însuși. A studiat meteorologia, a obținut un loc de muncă la centrul național de prognoză meteo și a observat îndepărtatul avanpost unde Ucraina a administrat una dintre cele mai vechi înregistrări climatice din Antarctica.

Însă perspectiva unui an de lucru alături de climatologii și atmosfericii de la Vernadsky părea diferită în contextul noii realități a unui război intern. Ea și colegii selectați pentru expediția din acel an erau pregătiți să plece pentru un an întreg într-o locație îndepărtată, cu opțiuni de transport limitate spre casă și fără garanții că țara lor va fi încă acolo la întoarcerea lor.

„Oamenii de la stație au început să-și facă puțin griji. Știți, e război, poate că nimeni nu ne va lua. Poate că statul nu va mai exista”, a spus Marușevska.

Hanciuc și colegii ei au decis să continue expediția, văzând valoarea menținerii unei prezențe pe tot parcursul anului și nevoia de a-i ajuta pe colegii care petrecuseră deja un an la stație. Au călătorit cu autobuzul din Ucraina în Polonia, unde programul antarctic polonez s-a oferit să-i găzduiască și să le împrumute orice provizii pe care nu le-au putut aduce cu ei. La zece zile după invazia rusească, au zburat de la Varșovia la Punta Arenas din Chile pentru a se îmbarca pe Noosfera.

Pe măsură ce nava se apropia de sfârșitul călătoriei de 800 de kilometri prin apele agitate ale Pasajului Drake, au început să întâlnească aisberguri abrupte, luminate de dedesubt în culori turcoaz sau azuriu. Munții Peninsulei Antarctice apăreau în față, înălțându-se deasupra unui zid de gheață glaciară care se întindea cât puteau vedea. Odată ce Hanciuc și cei 13 colegi ai săi - un amestec de meteorologi, geofizicieni, biologi și personal auxiliar - au ajuns la Vernadsky, s-au acomodat cu noi rutine zilnice de cercetare și întreținere a stației, marcate cu magneți pe o tablă albă care purta numele fiecărui membru al personalului și codificate cu imagini cu diferiți pinguini.

Departe și izolate chiar și în cele mai bune vremuri, cei de la Vernadsky se simțeau mai departe ca niciodată în timpul războiului. Cea mai apropiată așezare este Stația Palmer din Statele Unite, la aproape 65 de kilometri distanță. Serviciul de internet antarctic, nesigur, îi lăsa uneori fără informații actualizate despre ce se întâmpla acasă. Lumea afla despre ororile de la Bucha și Mariupol în timp real. Actualizările ajungeau la Vernadsky fragmentar.

„Menținerea cu adevărat a stației sau a Programului Antarctic pentru o țară aflată în război necesită mai mult de la oameni decât de obicei”, a spus Hanciuc.

Încă de la început, țările aliate cu Ucraina și-au oferit ajutorul. Când a început războiul și nu era clar dacă țara va putea menține rutele de aprovizionare către Vernadsky, reprezentanții British Antarctic Survey s-au oferit să aducă alimente și combustibil de la baza lor de la stația Rothera, aflată la câteva sute de mile distanță. Polonia și-a anulat contractul de lungă durată cu Rusia pentru a transporta oameni de știință polonezi la baza lor antarctică și a semnat un acord cu Ucraina pentru a-i transporta pe Noosfera. Statele Unite s-au numărat printre aproape două treimi dintre membrii consultativi ai Tratatului Antarctic care au fost de acord să participe la un grup informal al Prietenilor Ucrainei în marja reuniunilor anuale ale Tratatului Antarctic.

Oficialii ucraineni au cerut membrilor consultativi care s-au întâlnit la Berlin în primăvara aceea să suspende drepturile de vot ale Rusiei la viitoarele întâlniri și să oprească orice proiecte sau contacte comune în Antarctica cu Rusia, spunând că acestea sunt răspunsuri rezonabile atunci când un membru consultativ atacă pe altul. Răspunsul delegației ruse, care justifică războiul ca răspuns la presupusa agresiune ucraineană, i-a determinat pe reprezentanți din 25 de țări să se retragă în semn de protest.

„Este o situație atât de ciudată în care un partid consultativ neagă practic statutul unui alt partid consultativ, și totuși se presupune că acesta participă la egalitate”, a declarat Elena Ermakova, cercetătoare postdoctorală în științe politice la Universitatea LIUSS din Roma, a cărei activitate se concentrează pe guvernarea polară.

De la invazia din 2022, 32 de oameni de știință și membri ai personalului polar, cunoscuți informal sub numele de „pinguini militari”, s-au alăturat armatei ucrainene pentru a lupta pe linia frontului. Opt au fost grav răniți. Iuri Lișenko, un electrician care făcuse deja patru călătorii la Vernadsky și făcea parte din expediția din 2022-2023, a avut o parte din picior amputată după o rană provocată de explozia unei mine în 2024, dar s-a întors în Antarctica pentru a cincea oară în anul următor cu o proteză.

Alianțe

În timp ce Ucraina își sărbătorește cea de-a 30-a aniversare la Vernadsky, programul antarctic se instalează într-o nouă normalitate de neimaginat, specifică timpurilor de război. Deși principalul său obiectiv este cercetarea, echipa expediției a găsit modalități indirecte de a promova prioritățile de securitate națională ale Ucrainei, construind alianțe printr-o formă de putere științifică nonconformistă.

Liderii Mexicului au evitat să ia în mod deschis partea conflictului dintre Rusia și Ucraina, fostul președinte Andrés Manuel López Obrador refuzând să impună sancțiuni Rusiei și criticând ajutorul militar american acordat Ucrainei. Însă, în această parte a lumii, unde Mexicul nu are o bază militară proprie, este un partener înfocat al Ucrainei.

În baza unui acord de cercetare pe cinci ani, Ucraina va găzdui gratuit la Vernadsky oameni de știință mexicani în vizită atunci când aceștia lucrează la proiecte de interes comun, cum ar fi studiile geologice și microbiologice din acest an. Oameni de știință din Columbia, care este, de asemenea, oficial neutră în război, au lucrat cu oameni de știință ucraineni la cercetări oceanografice comune la bordul navei Noosfera la începutul acestui an.

În anii de la începutul războiului, oamenii de știință din Ucraina s-au alăturat din ce în ce mai mult colaborărilor transfrontaliere de cercetare mai ample, în domenii precum infrastructura polară și gheața oceanică, și colaborează cu toți cetățenii, de la Uniunea Europeană la Regatul Unit și Turcia.

„Dacă petreci mult timp împreună, începi să vorbești despre diverse lucruri, inclusiv despre război, și e clar că încep să ne înțeleagă mai bine. Și dintr-o poziție neutră, încep să ne susțină mai mult”, a spus Marușevska.

Noosfera nu s-a mai întors în portul său de origine, Odesa, de când a plecat în ianuarie 2022. Între călătoriile la Vernadsky, acostează în Africa de Sud. Cu toate acestea, a devenit un instrument diplomatic util pentru Ucraina, care a oferit altor țări posibilitatea de a o utiliza într-o zonă cu opțiuni de transport extrem de limitate. De asemenea, oferă unui guvern ucrainean cu probleme financiare un venit suplimentar pentru a sprijini activitățile programului atunci când alte țări le plătesc pentru transportul pe navă

„Vrem să fim un partener, nu doar o victimă. Este foarte important pentru noi să arătăm că suntem și în măsură să oferim sprijin”, a spus Marușevska.

A doua iarnă a lui Hanciuc

Anul acesta, în a doua iarnă a lui Hanciuc în Antarctica, lucrurile sunt atât mai ușoare, cât și mai dificile decât au fost în 2022. Internetul din Vernadsky este acum rapid și fiabil datorită Starlink, iar membrii expediției mențin principala aplicație de raid aerian din Ucraina activă pe telefoanele lor, astfel încât să știe când prietenii sau familia de acasă sunt în pericol.

Dar există lucruri pe care le poartă cu ei pe care alți cercetători polari nu le poartă. Când Hanciuc aude pocnetul și bubuitul profund al unei avalanșe sau desprinderea unuia dintre ghețarii masivi ai Antarcticii, nu se poate abține și asociază sunetul cu cel al rachetelor care explodează deasupra Kievului.

„Creierul tău știe că e o avalanșă, dar corpul tău reacționează la un alt sunet”, spune ea.

Zilele sunt încă relativ lungi la Vernadsky, dar pierde aproape 10 minute de lumină în fiecare zi. În curând, va fi scăldat în întunericul aproape constant care vine odată cu amplasarea sa chiar în afara Cercului Antarctic. În afara stației, zeci de pinguini gentoo, cunoscuți după pata albă din jurul fiecărui ochi și stropii strălucitori de portocaliu de pe cioc, se mișcă legănat peste dealurile de-a lungul țărmului Antarcticii, care va fi în curând acoperit de metri de zăpadă și gheață.

Sezonul turistic s-a încheiat deja, iar fluxul de nave care trec ocazional pe acolo a încetinit aproape complet. Cei 14 ucraineni de la Vernadsky vor fi în mare parte pe cont propriu până când gheața marină va începe să se deschidă din nou în octombrie și noiembrie, petrecându-și timpul liber în biblioteca stației sau jucând biliard în pub-ul în stil britanic, o rămășiță a foștilor proprietari. În față, indicatorul mare albastru și galben, acoperit cu săgeți către capitalele importante ale lumii, alte baze antarctice și orașe ucrainene: Kiev, 15.168 kilometri; Harkov, 15.375 kilometri; Liov, 14.840 kilometri, le amintește cât de departe sunt de casă.

Pentru Hanciuc, aceste sacrificii merită, pentru continuitatea cercetării științifice pe care o desfășoară ea și echipa sa și pentru poziția pe care o oferă Ucrainei în guvernarea Antarcticii.

„Ne dă dreptul să ne facem auzită vocea acolo. Faptul că suntem la aceeași masă înseamnă că și opinia noastră este importantă”, a spus Hanciuc.

„Separarea guvernării antarctice de geopolitică este foarte dificilă”

Teoretic, Antarctica ar trebui să fie un loc al științei separat de artele guvernării.

„În realitate, separarea guvernării antarctice de geopolitică este foarte dificilă. Știința și geopolitica au fost și sunt strâns legate între ele”, a spus Klaus Dodds, profesor de geopolitică specializat în guvernarea antarcticii la Universitatea Middlesex din Londra.

Chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, membrii Tratatului Antarctic se împărțeau din ce în ce mai mult în două tabere distincte: una, care include țările UE, Regatul Unit, Noua Zeelandă, Australia și altele (și în mod tradițional, Statele Unite), care a insistat asupra unor restricții de mediu mai dure pe continentul alb, și o alta, condusă de Rusia și China, care blochează în mod constant aceste inițiative. Într-un sistem bazat pe consens, aceasta înseamnă, în esență, că s-au făcut puține progrese în ultimii ani în toate domeniile, de la stabilirea de noi protecții pentru pinguinii imperiali, care au fost clasificați oficial ca fiind pe cale de dispariție luna trecută, până la impunerea de limite pentru turismul antarctic.

Comportamentul Rusiei în alte părți ale lumii a încurajat criticile, conduse de Ucraina, dar la care s-au alăturat și alții la adresa activităților sale din Antarctica. Deși prospectarea de petrol, gaze și metale prețioase de către Rusia de-a lungul coastei Antarcticii a fost un secret deschis timp de ani de zile, abia după invazia la scară largă din 2022, alte țări au început să le acuze deschis pentru acest lucru. Protocolul de mediu al Tratatului Antarcticii interzice toate formele de extracție a resurselor până cel puțin în 2048.

În 2024, pentru a marca doi ani de la invazie și moartea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, administrația Biden a sancționat nava Alexandr Karpinsky, o navă de cercetare rusească aparținând companiei de stat ruse Rosgeo, pentru că era „angajată în explorare și prospectare minerală”. Ministerul rus de Externe, contactat prin intermediul ambasadei sale din Washington, nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

„Este destul de clar că ceea ce face Federația Rusă este prospectare, ceea ce este, cel puțin formal, interzis, dar nimeni nu a vrut să se apropie de asta ani de zile”, a declarat Alan Hemmings, expert în guvernanța antarctică la Universitatea din Canterbury din Noua Zeelandă și membru veteran al delegației la reuniunile Tratatului Antarctic.

„Abia de când rușii s-au aflat de partea greșită a istoriei cu invazia Ucrainei, țările occidentale au fost pregătite să spună: «O, nu, nu ar trebui să facă asta»”, a spus el.

După ce Donald Trump s-a întors la Casa Albă, Statele Unite au încetat să mai participe la sesiunile Prietenilor Ucrainei pe care le organizaseră anterior. Întrebat dacă delegația SUA va participa anul acesta, Departamentul de Stat a refuzat să răspundă direct, dar a criticat „politizarea” reuniunilor Tratatului Antarctic.

„Statele Unite consideră că organizațiile internaționale ar trebui să se concentreze asupra mandatelor lor principale și a activității tehnice, fără a fi afectate de politizare, cum ar fi încercările de a introduce probleme precum războiul Rusia-Ucraina într-o reuniune a Tratatului Antarcticii, care subminează eficacitatea lor și cooperarea necesară pentru a aborda provocările comune”, a declarat departamentul într-un comunicat nesemnat.

Războiul a întărit și mai mult aceste alianțe, creând un blocaj suplimentar și o atmosferă mai dificilă decât mediul odinioară colegial. Când delegațiile s-au întâlnit în India în 2024, Rusia a propus Belarusul drept candidat pentru a deveni membru consultativ. Ucraina și aliații săi au blocat cererea, invocând rolul țării în sprijinirea efortului de război al Rusiei. Între timp, Canada a solicitat și ea să adere, dar Rusia și China i-au blocat aderarea ca represalii.

„Atmosfera s-a schimbat într-adevăr, în rău. Întâlnirea este practic paralizată”, a declarat Dîkîi.

Având în vedere impasul, oficialii ucraineni care vor pleca săptămâna viitoare la Hiroshima au renunțat la speranța unor progrese concrete în chestiuni de politică. În schimb, ei intenționează să se concentreze asupra situației dificile a lui Leonid Pșenicinov, un biolog marin ucrainean care a fost arestat în Crimeea, ocupată de Rusia, toamna trecută, în timp ce se pregătea pentru reuniunea anuală a comitetului de protecție marină al Tratatului Antarctic. Oficialii ruși l-au acuzat pe Pșenicinov, care a făcut parte din delegația Ucrainei la comitet în ultimele două decenii, de înaltă trădare pentru că a subminat operațiunile de pescuit de krill ale Rusiei în Oceanul de Sud, pledând pentru mai multe zone marine protejate.

Programul antarctic al Ucrainei știe că Pșenicinov, în vârstă de 70 de ani, este încă deținut în Crimeea, dar nu știe când va fi condamnat sau ce urmează. El a fost înregistrat oficial la agențiile guvernamentale ucrainene care țin evidența prizonierilor de război și ai prizonierilor politici.

„Dacă nu am fi acolo, ar avea mai multe oportunități să-și promoveze agenda. Ar avea deja impresia că au câștigat”, a spus Marușevska.