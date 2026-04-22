Polonia acuză Israelul de ingerinţă după un incident cu o svastică în Parlamentul de la Varşovia

Este scandal între Polonia și Israel. Ministrul Apărării de la Varșovia acuză Israelul de „ingerințe” în politica sa internă. Conflictul a izbucnit după ce un parlamentar polonez a expus drapelul israelian cu o svastică în Parlamentul Poloniei. Ambasada Israelului la Varșovia a denunțat gestul drept antisemit și a cerut „acțiuni judiciare” împotriva deputatului, o declarație catalogată drept „inacceptabilă” de ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relatează Agerpres.

„Alegătorii polonezi şi nu vreo ambasadă sunt cei care îi aleg pe parlamentarilor noştri”, a spus vicepremierul și ministrul Kosiniak-Kamysz.

Solicitările misiunii israeliene sunt „foarte grave şi ar trebui retrase cât mai curând posibil”, a accentuat ministrul polonez, considerând că „nicio ambasadă nu are dreptul de a dicta cine trebuie să fie membru al parlamentului polonez”.



Kosiniak-Kamysz a adăugat că i-ar plăcea „ca cei mai importanţi politicieni din Israel să scrie despre Răscoala din Ghetoul Varşoviei (...) pentru că noi ne amintim de ea, dar ei au uitat-o”, referindu-se la episodul din 1943 în care locuitorii ghetoului evreiesc din capitala poloneză s-au ridicat înarmaţi împotriva trupelor germane.

Incidentul din Parlamentul Poloniei a avut loc săptămâna trecută. În timpul unei dezbateri despre războiul din Fâşia Gaza în Camera Deputaţilor, deputatul Konrad Berkowicz din partidul ultraconservator Confederaţia a afişat un steag israelian cu o svastică în Parlamentul polonez şi a spus că „aşa ar trebui să fie steagul Israelului”.



Reprezentanţa diplomatică israeliană a reacţionat condamnând într-un comunicat „ororile antisemite comise în Parlamentul polonez” şi a afirmat că Berkowicz „nu are loc în parlamentul unei Polonii democratice”, solicitând de aceea „acţiuni rapide şi decisive din partea autorităţilor poloneze”.

Berkowicz ar putea fi sancţionat cu reţinerea a jumătate din salariu timp de trei luni. Este cea mai severă sancţiuni disciplinară prevăzută în regulamentul intern de funcţionare a Parlamentului de la Varşovia



Acest episod se adaugă unui alt conflict diplomatic Israel-Polonia pe reţelele sociale în care au fost implicaţi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski şi omologul său israelian Gideon Saar, care s-a produs în ultimele zile.



Sikorski a comentat pe reţeaua socială X un videoclip în care un soldat israelian dislocat în Liban lovea cu ciocanul o statuie a lui Iisus Hristos, condamnând această faptă şi afirmând că „soldaţii Forţelor de Apărare ale Israelului se recunosc ei înşişi ca autori ai unor crime de război” pentru că „ucid civili”.



Saar a răspuns imediat pe aceeaşi platformă şi a calificat afirmaţiile lui Sikorski drept „grave, nefondate şi defăimătoare”, pe lângă faptul că a susţinut că reflectă „ignoranţă şi o necunoaştere profundă”.



Conflictul a escaladat atunci când Saar l-a acuzat pe Sikorski că nu a condamnat actul lui Berkowicz, ceea ce ministrul polonez a dezminţit afirmând că deputatul „a fost deja subiectul unor sancţiuni interne”.



De asemenea, a făcut referire la moartea lucrătorului umanitar polonez Damian Sobol în 2024, într-un atac aerian israelian asupra unui convoi al organizaţiei World Central Kitchen (WCK) în Gaza.