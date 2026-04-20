The Guardian: Israelul tocmai a încheiat o săptămână proastă cu țările UE. Semnele care arată schimbarea relației Bruxelles-Tel Aviv

Publicat la 18:14 20 Apr 2026 Modificat la 18:16 20 Apr 2026

Benjamin Netanyahu (d) a pierdut un aliat important al Israelului în UE, după ce Viktor Orban (s) a pierdut alegerile în Ungaria. Foto: Profimedia Images

Israelul a avut o săptămână proastă în Europa: pierderea alegerilor parlamentare din Ungaria de către Viktor Orban, suspendarea, de către Italia, a acordului de apărare cu Israelul și anunțata rupere a acordului de asociere UE-Israel sunt sancțiunile impuse UE reprezeintă o schimbare completă de atitudine a țărilor europene vizavi de Tel Aviv, informează The Guardian.

UE are acum cale liberă să impună un pachet de sancțiuni împotriva Israelului, ca urmare a abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului comise în Gaza sau Cisiordania.

„Veto-ul Ungariei era singurul element care împiedica adoptarea pachetului de sancțiuni (impuse de UE) ca urmare a acțiunilor violente ale coloniștilor evrei în zonele ocupate din Cisiordania”, a declarat Maya Sion-Tzidkiyahu, expertă în relațiile UE-Israel și lector la Forumul European din cadrul Universității Ebraice din Ierusalim.

„Mă aștept ca, odată ce noul guvern Tisza va intra în funcție, (pachetul de sancțiuni împotriva Israelului) să fie unul din primele decizii impsue de UE, și ar fi ușor pentru Peter Magyar să spună da. Netanyahu se află de partea greșită a istoriei din perspectiva multor europeni”, a adăugat experta citată de The Guardian.

Spania va propune marți, la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor de externe europeni, ca UE să „rupă” Acordul de asociere cu Israelul din cauza „încălcărilor drepturilor omului” comise de guvernul lui Benjamin Netanyahu, a anunțat duminică premierul spaniol, Pedro Sanchez.

„Un guvern care încalcă dreptul internațional și, prin urmare, principiile și valorile Uniunii Europene, nu poate fi partenerul Uniunii Europene; este atât de simplu, atât de clar”, a subliniat el.

Israelul a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că încurajează organizațiile teroriste

Marți, miniștrii de externe ai statelor membre se vor întâlni la Bruxelles pentru a discuta despre războiul din Orientul Mijlociu, iar Sanchez i-a îndemnat pe toți să susțină propunerea Spaniei.

UE reprezintă principalul partener comercial al Israelului și țările europene rămân principala destinație turistică pentru israelieni. Până acum, Bruxelles-ul nu s-a folosit de aceste atuuri economice pentru a le transforma în presiune politică pusă pe guvernul de la Tel Aviv.

Blocarea acordului comercial și acordarea de sancțiuni Israelului a provocat furie la Tel Aviv: ministrul de Externe Gideon Saar a acuzat-o anul trecut pe preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen că încurajează organizațiile teroriste.

Blocarea completă a acordului ar necesita sprijinul Germaniei și Italiei, deoarece o astfel de decizie se ia cu o „majoritate calificată”, adică cel puțin 15 state membre, care să reprezinte 65% din populația UE.

Relația UE-Israel a fost afectată și de războiul din Iran, declanșat de Donald Trump și aliatul său - premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Absența unor măsuri concrete împotriva Israelului contrastează cu sancțiunile extinse impuse Rusiei, ceea ce ridică îngrijorări legate de dublul standard și riscul de a submina credibilitatea UE”, a declarate Pasquale Ferrare, diplomat italian.

Premierul italian Giorgia Meloni a anunţat marţi că guvernul său a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare dintre Italia şi Israel, având în vedere conflictele în curs din Orientul Mijlociu.

"Având în vedere situaţia actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul", a declarat Meloni, în timpul unei vizite la Verona, în nordul Italiei, citată de agenţiile de presă italiene Ansa şi AGI.

Tensiunile dintre Italia şi Israel au escaladat săptămâna trecută, după ce guvernul de la Roma a acuzat forţele israeliene că au tras focuri de avertisment asupra unui convoi italian aparţinând forţelor ONU de menţinere a păcii în Liban.