Spania cere UE să rupă Acordul de asociere cu Israelul. Pedro Sanchez: „Opriți-l pe Netanyahu”

Spania va propune marți, la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor de externe europeni, ca UE să „rupă” Acordul de asociere cu Israelul din cauza „încălcărilor drepturilor omului” comise de guvernul lui Benjamin Netanyahu, a anunțat duminică premierul spaniol, Pedro Sanchez.

„Un guvern care încalcă dreptul internațional și, prin urmare, principiile și valorile Uniunii Europene, nu poate fi partenerul Uniunii Europene; este atât de simplu, atât de clar”, a subliniat el în cadrul unui miting electoral în Andaluzia (sudul țării), potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Marți, miniștrii de externe ai statelor membre se vor întâlni la Bruxelles pentru a discuta despre războiul din Orientul Mijlociu, iar Sanchez i-a îndemnat pe toți să susțină propunerea Spaniei.

El și-a reiterat opoziția față de un război „ilegal”, pe care îl consideră o „greșeală imensă” și care nu numai că costă mii de vieți omenești, ci și milioane de persoane strămutate și miliarde de euro în pierderi economice.

„De aceea, îi rog pe cei care au inițiat acest război să-l oprească și să-l oprească pe Netanyahu”, a subliniat el.

De la tribună, a ținut să sublinieze că Spania este un „popor prieten” al Israelului, dar a insistat că acest lucru nu înseamnă că este de acord cu o „încălcare” a dreptului internațional care se traduce prin suferință, durere și moarte.