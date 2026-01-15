Polonia califică drept "ostil" faptul că Ungaria oferă azil unui fost ministru acuzat de delapidare

Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei. Sursa foto: Getty Images

Guvernul polonez a calificat joi drept "inacceptabil" şi "ostil" faptul că autorităţile Ungariei nu doar că au ignorat mandatul european de arestare pe numele fostului ministru al Justiţiei, Zbigniew Ziobro, acuzat de delapidare, dar i-au şi acordat azil politic, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Este o măsură extrem de ostilă ca un stat membru al Uniunii Europene să nu respecte mandatul european de arestare", a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, pentru portalul independent 444.hu.

Radoslaw Sikorski a adăugat că decizia de a acorda azil lui Ziobro, acuzat de deturnare de fonduri publice şi conducerea unei organizaţii infracţionale, este, de asemenea, "un gest de solidaritate faţă de colegii săi politicieni naţionalişti corupţi".

"Considerăm acest lucru inacceptabil", a subliniat liderul diplomaţiei poloneze, care a evidenţiat că prin această "măsură ostilă", guvernul ungar al premierului ultranaţionalist Viktor Orban afirmă că sistemul judiciar din Polonia nu este liber.

"Ne opunem categoric", a adăugat ministrul polonez în acest context, explicând totodată că Varşovia nu a decis încă ce măsuri va lua ca răspuns.

Zbigniew Ziobro, care a fost, de asemenea, viceprim-ministru în guvernul anterior al formaţiunii ultranaţionaliste Lege şi Justiţie (PiS), a informat luni pe reţeaua socială X că a obţinut azil politic în Ungaria.

Politicianul este parlamentar al PiS, dar imunitatea sa a fost ridicată în noiembrie şi acum se confruntă cu 26 de capete de acuzaţie pentru presupuse infracţiuni comise între 2017 şi 2023, când a făcut parte din precedentul executiv şi pentru care ar putea fi condamnat la până la 25 de ani de închisoare.

Avocatul fostului ministru a afirmat că azilul a fost acordat deoarece acţiunile procuraturii poloneze demonstrează "caracteristici ale unor reprimări motivate politic".

Radoslaw Sikorski a făcut, de asemenea, referire la bunele relaţii ale lui premierului Orban cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi a considerat "inacceptabil ca Ungaria să rupă solidaritatea UE şi NATO, situându-se practic la jumătatea distanţei dintre Rusia şi NATO".

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a răspuns acestor declaraţii opinând că Sikorski este "un războinic fanatic".

Aceasta nu este prima dată când guvernul premierului Orban acordă azil unui fost membru al fostului guvern polonez. În decembrie 2024 l-a protejat pe Marcin Romanowski, fost viceministru al justiţiei căutat în Polonia pentru 11 infracţiuni legate de aceleaşi acuzaţii cu care se confruntă Ziobro.

Relaţiile în mod tradiţional bune dintre Budapesta şi Varşovia s-au înrăutăţit semnificativ după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 deoarece guvernul lui Orban refuză să sprijine militar Kievul.