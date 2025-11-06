Polonia lansează cel mai mare program de instruire militară din istoria ţării. Ce vor învăţa 500.000 de oameni în decurs de un an

1 minut de citit Publicat la 17:50 06 Noi 2025 Modificat la 17:50 06 Noi 2025

Polonia lansează cel mai mare program de instruire militară din istoria ţării. Sursa foto: hepta / Zuma Press / DPA Images / Abaca Press

Polonia va începe în această lună un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu de a pregăti circa 500.000 de persoane până în 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării de la Varșovia, potrivit Agerpres.

Impulsionată de invazia Rusiei din Ucraina, Polonia cheltuie în prezent mai mult din PIB pe apărare decât orice alt stat NATO. A devenit a treia cea mai mare armată din NATO, cu 216.000 de militari, și intenționează să-și mărească forțele cu aproape o treime în următorul deceniu.

Numit de ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 'cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria Poloniei', programul intitulat 'Mereu gata' va fi unul pe bază de voluntariat și deschis tuturor cetățenilor - de la copii de școală generală, până la adulți, angajați ai companiilor și seniori.

Programul va oferi un curs de securitate de bază, antrenament de supraviețuire, instruire medicală și ore de igienă cibernetică.

"Numai în noiembrie și decembrie (...) vom instrui circa 20.000 de persoane în antrenamente individuale, dar numărul total, în ceea ce privește toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane", a spus în cadrul unei conferințe de presă ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk.

Ministerul intenționează anul viitor să instruiască aproximativ 400.000 de oameni 'individual, în grupuri, în cadrul 'Educației cu armata', antrenamentului rezerviștilor și serviciului militar voluntar', a adăugat Tomczyk.

Cum se pot înscrie oamenii în program

Cei interesați se pot înscrie în programul de formare militară printr-o aplicație mobilă oficială, foarte răspândită în Polonia.

Programul include atât formări deja existente, cât și noi propuneri care au drept scop 'întărirea apărării naționale și a rezilienței sociale', conform ministerului.

După declanșarea războiului, 'locuitorii din Ucraina (...) au dezvoltat aceste aceste competențe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competențe pentru comportamentul în situație de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu', a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz.

Șeful statului major general al Poloniei, Wieslaw Kukula, a declarat că programul are două scopuri principale: să întărească rezistența cetățenilor și comunităților și să stimuleze disponibilitatea, pregătirea și capacitatea rezerviștilor.

Programul a fost anunțat inițial de prim-ministrul Donald Tusk în martie pentru 'a construi o armată de rezerviști' în contextul înmulțirii preocupărilor de securitate după invadarea Ucrainei de către Rusia.