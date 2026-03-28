Polonia suspendă încă șase luni spațiul Schengen la granițele cu Germania și Lituania. Guvernul Tusk a introdus controalele anul trecut

Publicat la 14:19 28 Mar 2026

Polonia menține încă cel puțin 6 luni suspendarea regulilor Schengen la granițele cu Germania și Lituania.

Polonia va prelungi controalele la frontierele sale cu Germania și Lituania cu șase luni, până la 1 octombrie, conform unui anunț făcut sâmbătă de Ministerul de Interne de la Varșovia.

Polonia a introdus controalele temporare în iulie anul trecut, urmând exemplul mai multor guverne UE, în scopul de a limita migrația ilegală.

"Această decizie este cauzată de nevoia de a contracara migrația ilegală și a asigura securitatea internă", a reiterat ministerul într-o postare pe o rețea socială.

De aproape un an, Polonia a suspendat regulile Schengen la frontierele cu Germania și Lituania

Varșovia a decis reintroducerea controalelor la frontierele cu cei doi vecini în contextul în care guvernul liberal al lui Donald Tusk a fost acuzat de partidele naționaliste de opoziție că acceptă numeroși imigranți ilegali trimiși înapoi de autoritățile de la Berlin.

Premierul polonez a replicat că numărul acestora este limitat, însă nu i-a convins pe activiștii de extremă-dreapta, care au început să organizeze patrule de-a lungul frontierei cu Germania.

"Considerăm că reintroducerea temporară a controalelor este necesară pentru a reduce la minimum fluxurile necontrolate de imigranți la frontiera polono-germană", spunea Donald Tusk la momentul respectiv.

Anterior, Germania a procedat similar iar cancelarul Friedrich Merz a spus că țara sa dorește să mențină spațiul Schengen al UE, care permite circulația fără pașaport, dar acest lucru poate funcționa doar dacă sistemul nu este abuzat de infractorii care trafichează migranți.