Polonia vrea să obțină acces la tehnologia ucraineană a dronelor. Va oferi la schimb Ucrainei avioane vechi MiG-29

1 minut de citit Publicat la 11:56 10 Dec 2025 Modificat la 11:56 10 Dec 2025

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Polonia poartă discuţii privind transferul unor avioane MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul dronelor, a declarat, miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters, conform Agerpres.

„În curând, avioanele MiG-29 nu se vor mai afla în serviciul Forţele Aeriene Poloneze din cauza epuizării duratei lor operaţionale”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

„Negociem cu partea ucraineană transferul de avioane MiG-29, dar discutăm şi despre transferul de tehnologii către Polonia, cum ar fi în domeniul dronelor. Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, a afirmat ministrul polonez.

Statul Major General al armatei poloneze a explicat că avioanele de vânătoare MiG-29, proiectate în perioada sovietică sunt depăşite moral şi tehnic şi nu mai pot fi modernizate, dar pe care ucrainenii - care duc lipsă de aparate de zbor militare - le-ar putea folosi pentru a combate invazia rusească.

„Va fi un element al politicii aliate de sprijinire a Ucrainei şi de menţinere a securităţii flancului estic al NATO”, se arată într-o declaraţie a Statului Major polonez publicată marţi seara, în care se precizează că o decizie finală în acest sens nu a fost încă luată.

Polonia intenţionează să-şi înnoiască flota de avioane a forţelor sale aeriene cu F-16 şi FA-50.

Referitor la acest posibil transfer de MiG-29, armata poloneză a adăugat că sunt în curs negocieri cu Ucraina privind furnizarea către Polonia a anumitor tehnologi pentru drone şi rachete.