Poveste impresionantă. O fată care a dispărut când avea 3 ani a fost găsită în viaţă, cu o identitate nouă, după 42 de ani

Michelle Marie Newton a fost dată dispărută în 1983, când avea 3 ani. Sursa colaj foto: Jefferson County Sheriff & Facebook/NCMEC

Cazul şocant de dispariţie al unei fete din statul american Kentucky a revenit în atenția publicului, după ce aceasta a fost găsită în viață la 42 de ani de la răpirea ei, a relatat New York Post. În tot acest timp, femeia a trăit sub o altă identitate, fără să știe vreodată ce i s-a întâmplat.

Michelle Marie Newton a fost dată dispărută pentru prima dată pe 2 aprilie 1983. Mama ei, Debra Newton, a pretins că s-a mutat cu ea din Louisville, Kentucky, în statul Georgia "pentru a începe un nou loc de muncă și a pregăti o nouă locuință pentru familie". Însă, aceasta și-a lăsat soțul, tatăl lui Michelle, în urmă, a transmis Biroul Șerifului din comitatul Jefferson, într-un comunicat de presă, potrivit sursei citate.

La data dispariţiei, Michelle Marie Newton avea doar trei ani, iar la mai bine de patru decenii de la nefericitul eveniment, a fost găsită în viață și sănătoasă. Impresionant este faptul că ea nu a ştiut că a fost o victimă a răpirilor înregistrate în documentele autorităţilor americane.

Totul a fost posibil după ce mama ei, în prezent în vârstă de 66 de ani, a început să se prezinte drept "Sharon" în Georgia, conform departamentului de poliție. După ce Debra Newton a plecat din Kentucky, luându-şi fetiţa cu ea, Joseph Newton a încercat să le găsească.

Joseph Newton a declarat pentru WLKY că a vorbit ultima dată cu soția lui între 1984 și 1985, înainte ca aceasta şi fiica lui, Michelle Marie Newton, să dispară complet, au mai scris jurnaliştii publicaţiei New York

Totuși, căutările copilei şi ale mamei sale au continuat până în 2000. La acel moment, cazul a fost clasat, întrucât procurorii nu au reușit să îl contacteze pe Joseph Newton, a relatat WFTV9.

Cinci ani mai târziu, Michelle Marie Newton a fost eliminată din bazele de date naționale cu copii dispăruți, a declarat biroul șerifului. La acea vreme, ea ar fi avut în jur de 25 de ani.

Unul dintre poliţişti, către Michelle Marie Newton: "Tu nu ești cine crezi. Ești o persoană dispărută"

Cazul de dispariţie pentru Michelle Marie Newton a fost redeschis în 2016, la solicitarea unui membru al familiei, însă, nu au existat evoluții semnificative până când poliția a primit un pont crucial de la Crime Stoppers în 2025. Acest pont a condus autoritățile pe 24 noiembrie la casa mamei sale, aflată în The Villages, Florida. Aici, femeia trăia în celebra comunitate de pensionari sub numele "Sharon Nealy" și avea un nou partener alături, conform sursei citate.

Pe înregistrarea video făcută de camera corporală a unui agent se vede cum o mașină de poliție intră pe aleea casei în care locuia Debra Newton. În imagini se aude vocea unui prieten care a glumit şi a spus: "Vin după tine, Sharon!". Femeia a râs, însă, unul dintre oamenii legii i-a spus clar că, de fapt, se află acolo pentru ea.

Inclusă la un moment dat pe lista FBI a "Celor mai căutați 8 fugari din cauza răpirilor de părinți", Debra Newton a fost încătuşată şi dusă la secţie. Ulterior, un echipaj de poliţie a mers la uşa locuinţei fiicei sale şi i-a povestit întreagul plan pus la punct de mama sa pe când era micuţă.

"Tu nu ești cine crezi. Ești o persoană dispărută. Ești Michelle Marie Newton", i-au spus poliţiştii lui Michelle Marie Newton, potrivit declaraţiilor pe care aceasta le-a dat pentru WLKY.

Ulterior, Michelle Marie Newton a sunat la Biroul Șerifului din Comitatul Jefferson și a planificat o reuniune mult așteptată cu tatăl ei.

"Ea a fost mereu în inima noastră. Nu pot explica momentul acela în care am intrat și am putut să îmi îmbrățișez din nou fiica", a declarat Joseph pentru WLKY.

Povestea de viaţă a lui Michelle Marie Newton a impresionat milioane de oameni.