Povestea bărbatului care a stat 43 de ani după gratii, în SUA, pentru o crimă pe care n-a comis-o. Acum, americanii vor să-l deporteze

După ce a ispășit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost eliberat, la începutul acestei luni. Noi dovezi ce au ieşit la lumină l-au exonerat de uciderea fostului său coleg de cameră, notează BBC.

Însă, înainte să ajungă în brațele familiei sale, Vedam a fost reținut de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), care dorește să-l deporteze în India, o țară în care nu a mai locuit de când era bebeluș.

Acum, echipa juridică a bărbatului se luptă împotriva unui ordin de deportare, iar familia sa este hotărâtă să-l scoată din arest, definitiv. "Vreau să ne concentrăm asupra victoriei", le-a transmis Vedam apropiaților săi.

„Numele meu a fost curățat, nu mai sunt prizonier, sunt deținut", a mai afirmat omul.

Crima din 1980

În urmă cu mai bine de 40 de ani, Vedam a fost condamnat pentru uciderea fostului său coleg de cameră, Tom Kinser, un student de 19 ani.

Cadavrul lui Kinser a fost găsit la nouă luni după ce a dispărut într-o zonă împădurită, cu o rană de glonț în craniu.

În ziua dispariției lui Kinser, Vedam îl rugase să-l ia cu mașina. În timp ce vehiculul condus de Kinser a fost returnat la locul său obișnuit, nimeni nu l-a văzut cum este returnat.

Doi ani mai târziu, a fost condamnat pentru crimă și la închisoare pe viață. În 1984, a fost condamnat la o pedeapsă separată de doi ani și jumătate până la cinci ani pentru o infracțiune legată de droguri, ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției. Această pedeapsă urma să fie executată simultan cu pedeapsa pe viață.

Deși acum a fost exonerat de acuzația de crimă, condamnarea sa pentru droguri este încă valabilă. Agenția de imigrare a declarat că a acționat în baza unui ordin emis legal.

„Credem că deportarea din Statele Unite acum, pentru a-l trimite într-o țară în care are puține relații, ar reprezenta o altă nedreptate teribilă făcută unui om care a îndurat deja o nedreptate record”, a declarat avocata sa, Ava Benach.