Premierul Spaniei anunță anchetarea platformelor Facebook, TikTok şi X: "Impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit"

Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei. Sursa colaj foto: Hepta

Guvernul spaniol a ordonat procurorilor să investigheze platformele Meta, TikTok şi X, la mai puțin de două săptămâni după ce premierul Pedro Sánchez anunțase că va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, au relatatReuters și El Pais.

Premierul Pedro Sánchez anunță anchetarea platformelor Facebook, TikTok şi X:

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că marți guvernul va solicita Parchetului să investigheze infracțiunile pe care platformele digitale "le-ar putea comite prin crearea și difuzarea de pornografie infantilă folosind inteligența artificială (AI)", referindu-se la instrumentele generative capabile să creeze imagini sexualizate ale minorilor.

"Aceste platforme pun în pericol sănătatea mintală, demnitatea și drepturile copiilor noștri. Statul nu poate permite acest lucru. Impunitatea acestor giganți trebuie să ia sfârșit", a scris premierul spaniol, Pedro Sánchez, pe contul său de pe rețeaua socială X, una dintre platformele împotriva cărora intenționează să ia măsuri, au transmis jurnaliştii de la El Pais.

Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.



Estas plataformas están… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 17, 2026

În mesajul său, Pedro Sánchez a făcut referire la X, Meta (compania-mamă a Facebook și Instagram) și TikTok.

În urmă cu două săptămâni, premierul Spaniei a anunțat că guvernul va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, din cauza implicațiilor asupra sănătății lor mintale ale expunerii la conținuturi inadecvate.

"Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, în care legile sunt ignorate și infracțiunile sunt tolerate", a spus Pedro Sánchez.

Astfel, oficialul a anunțat inițiativa de a interzice accesul la aceste platforme pentru persoanele sub 16 ani, o măsură care este în prezent în curs de elaborare în Congres.

"Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital", a spus prim-ministrul spaniol.

Măsuri juridice, măsuri tehnice privind social media în Spania

Noile legi propuse de guvern ar incrimina, de asemenea, manipularea algoritmilor pentru amplificarea conținutului ilegal.

De asemenea, premierul Pedro Sánchez a făcut referire la un nou sistem conceput pentru a urmări "modul în care platformele digitale alimentează diviziunea și amplifică ura". Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la modul în care ar funcționa acest sistem.

Publicaţia El Pais a mai relatat marți că dintre celelalte cinci măsuri propuse de Sánchez, două sunt mai degrabă de natură juridică: legislația care permite luarea de măsuri împotriva directorilor marilor companii de tehnologie pentru "multiple încălcări care au loc pe platformele lor" și introducerea infracțiunii de manipulare a algoritmilor.

Celelalte două sunt mai tehnice: restricționarea accesului minorilor la rețelele sociale și implementarea unui sistem de monitorizare a discursurilor toxice online, o "urmă a urii și polarizării care va urmări, cuantifica și dezvălui modul în care platformele digitale alimentează diviziunea și amplifică ura", în cuvintele lui Sánchez.

Premierul Pedro Sánchez, atacat de Elon Musk și Pavel Durov

Politicile anunțate de premierul spaniol au fost primite cu nemulțumire de proprietarii platformelor sociale.

Anunțul făcut la începutul lunii a atras atacurile dure ale lui Elon Musk, mai ales că premierul spaniol l-a criticat pe miliardar pentru că a folosit X pentru a "amplifica dezinformarea" cu privire la decizia administrației sale de săptămâna trecută de a regulariza 500.000 de lucrători fără acte și solicitanți de azil, subliniind că Musk însuși era un migrant.

"Sánchez este un tiran și un trădător al poporului spaniol. Sánchez este adevăratul fascist totalitar", a răspuns milionarul Elon Musk pe X.

Prim-ministrul Spaniol a fost atacat și de fondatorul Telegram, Pavel Durov.

Durov a vorbit despre "noi reglementări periculoase care amenință libertățile dvs. pe internet" într-o postare de miercuri pe aplicația sa de mesagerie Telegram, care are aproximativ un miliard de utilizatori, scrie AFP.

"Aceste măsuri ar putea transforma Spania într-un stat al supravegherii sub pretextul protecției", a scris el, afirmând că aplicarea regulilor ar duce la colectarea în masă a datelor și la cenzură.

Pedro Sánchez a răspuns pe X cu propria sa interpretare a unui citat din romanul lui Miguel de Cervantes, "Don Quijote" şi a transmis următorul mesaj: "Lasă-i pe tehno-oligarhi să latre, Sancho, este un semn că mergem înainte".