Preot ortodox, ridicat de poliţie după ce l-a insultat pe Papa Francisc în Atena

Un videoclip postat pe reţele de socializare îl arată pe preotul ortodox strigând cuvintele în greacă în afara clădirii, înainte ca poliţia să intervină. Martorii au spus că a strigat suficient de tare pentru ca Papa să audă.

Papa Francisc a ajuns sâmbătă în Grecia pentru o vizită de trei zile, care, speră greco-catolicii, va apropia bisericile din Răsărit şi de cele din Vest, relatează Reuters.

Pope Francis was protested as he entered a meeting with His Beatitude Ieronymos II and other Greek Orthodox leaders in Athens today.



A Greek Orthodox cleric shouted, "Pope, you are a heretic!" before being drug away by police.



Video by Vatican press pool (VAMP) pic.twitter.com/zUXxZy4gnR