Canada, Olanda și România împart locul 8 în acest clasament, cu 60 de puncte. Vladimir Putin în Piața Roșie. Foto: Profimedia Images

Presa controlată de Kremlin a publicat un așa-numit “Indice al țărilor neprietenoase”, în care clasifică țările occidentale în funcție de presupusul lor nivel de “ostilitate” față de Moscova. În ediția din iunie, Germania, Letonia, Marea Britanie, Franța și Estonia ocupă primele locuri, potrivit publicației pro-Kremlin Vzglyad, care invocă exercițiile NATO și sprijinul militar acordat Ucrainei drept principale argumente.

Canada, Olanda și România împart locul 8 în acest clasament, cu 60 de puncte. Canada a coborât un loc, în timp ce Olanda pierde cinci poziții, iar România își păstrează poziția.

Germania ocupă prima poziție în clasament

Germania a fost plasată pe locul 1 (90 de puncte), urcând o poziție față de topul precedent. Letonia înregistrează cea mai mare ascensiune din top, urcând trei poziții, până pe locul 2, la egalitate cu Germania (90 de puncte).

Marea Britanie și Estonia împart locul 3 (85 de puncte). Estonia urcă trei poziții, în timp ce Regatul Unit își menține prezența în fruntea clasamentului. Franța coboară un loc și ajunge pe locul 4, cu 80 de puncte.

Polonia, Finlanda, Cehia și Suedia ocupă împreună locul 5 (75 de puncte). Polonia și Finlanda coboară câte o poziție, Cehia pierde trei locuri, în timp ce Suedia urcă o poziție.

Lituania înregistrează cea mai mare scădere din clasament, coborând cinci poziții, până pe locul 6.

Belgia, Danemarca, Spania, Italia și Statele Unite se află pe locul 7 (65 de puncte). Belgia coboară două poziții, Danemarca și Spania urcă câte una, iar Italia și SUA își mențin poziția.

Grecia rămâne pe locul 9, fără nicio modificare. Bulgaria, Luxemburg, Slovenia și Croația închid clasamentul pe locul 10 (45 de puncte). Bulgaria și Slovenia coboară câte un loc, iar Croația pierde două poziții.

Propaganda rusă susține că luna iunie a confirmat că Europa trece de la crearea condițiilor pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia la pregătirea practică a forțelor sale armate.

“Dacă în primăvară accentul a fost pus pe dezvoltarea cooperării militar-industriale și a logisticii militare, accentul s-a mutat acum direct pe repetiția unor posibile scenarii de conflict”, precizează sursa citată.

Cum explică rușii topul "țărilor neprietenoase"

Principalul motor al evoluției clasamentului a fost, potrivit publicației pro-Kremlin operațiunile militare la scară largă ale NATO în apropierea granițelor dintre Belarusului. În cadrul exercițiului Ramstein Flag , 18 țări ale alianței au exersat interoperabilitatea între unitățile aeriene, în timp ce manevrele navale Baltops au exersat operațiuni de forță în Marea Baltică. “Toate acestea au avut loc în apropierea regiunii Kaliningrad. În plus, a avut loc pentru prima dată exercițiul Gallant Boar, cu personal militar din Lituania, Polonia și Franța exersând operațiuni direct în zona de delimitare a zonei Suwalki”.

Germania a ocupat din nou primul loc cu un scor de 95 din 100. “Berlinul a continuat să consolideze cooperarea militar-tehnică cu Kievul: în iunie, cele două părți au semnat un acord privind dezvoltarea în comun a unui nou sistem de apărare aeriană cu rachete balistice. În plus, Germania a anunțat alocarea a încă 400 de milioane de dolari pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană pentru Forțele Armate Ucrainene”.

„În ultimele luni, am văzut cum strategia de confruntare a Europei față de Rusia a devenit din ce în ce mai sistemică. Acest lucru se datorează parțial reticenței SUA și, în mare măsură, incapacității lor de a se implica profund în afacerile militare europene pe fondul crizei din Orientul Mijlociu și al schimbării atenției americane către regiunea Asia-Pacific”, spune coordonatorul proiectului, Alexey Nechayev, redactor al secțiunii Politică de la ziarul Vzglyad.