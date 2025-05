Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a primit Premiul Timişoara pentru Valori Europene

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Foto: Getty Images

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a primit joi Premiul Timişoara pentru Valori Europene, cea mai înaltă distincţie a municipiului, acordată personalităţilor care susţin valorile fundamentale europene. Roberta Metsola a fost apreciată pentru atitudinea sa fermă în momente de criză, sprijinul necondiţionat pentru Ucraina şi Moldova şi eforturile sale constante pentru aderarea României la spaţiul Schengen, scrie Agerpres.

Laureata din acest an a fost aleasă de un juriu format din figuri marcante ale scenei culturale, diplomatice şi juridice româneşti: Iulia Motoc (Haga), judecător în cadrul Curţii Penale Internaţionale, Cristian Măcelaru (Koln), directorul muzical al Orchestre National de France, Simona Miculescu (Paris), ambasador, preşedinte al Conferinţei Generale a UNESCO, Anca Miruna Lăzărescu (Munchen), regizoare şi scenaristă, Adriana Babeţi (Timişoara), scriitoare şi critic literar, Dominic Fritz, primarul Timişoarei. Dintre aceştia, Cristian Măcelaru şi Simona Miculescu nu au putut fi prezenţi la ceremonia de decernare a premiului.



În discursul său de acceptare, Roberta Metsola s-a declarat încântată să se afle la Timişoara, un oraş "care a modelat nu numai povestea României, ci şi pe cea a Europei".



"Săptămâna trecută, am văzut Europa pe străzile din Timişoara şi Bucureşti, oameni cu drapele europene, scandând şi celebrând locul României în inima Uniunii noastre. Ieri, în Bucureşti, am avut plăcerea de a-l întâlni pe preşedintele ales Nicuşor Dan şi l-am felicitat pentru victoria sa în alegeri. Ştiu că el împărtăşeşte convingerea că Europa este mai mult decât simplă geografie. Ca toţi cei de pe străzi săptămâna trecută şi ca noi toţi de aici, ştim că Europa este o casă a valorilor comune. O alegere, o credinţă în libertate, în demnitate, în justiţie. Este ceva ce trăim şi respirăm, nu doar ceva ce moştenim. O promisiune pe care o predăm mai departe. Un proiect pe care îl construim, împreună, în fiecare zi", a subliniat preşedinta legislativului european.



Ea a ţinut să evidenţieze simbolul reprezentat de Timişoara, "oraşul de unde a început Revoluţia din 1989, un oraş care cunoaşte preţul libertăţii şi puterea noilor începuturi".



"Accept această distincţie în numele întregului Parlament European, al colegilor mei, şi al celor care lucrează în fiecare zi pentru a apăra valorile care ne unesc ca europeni. Pentru că acest premiu este mai mult decât o recunoaştere - el este o responsabilitate. O reamintire a faptului că Europa şi valorile pe care le susţinem nu pot fi niciodată garantate. (...) Atunci când europenii au votat în iunie anul trecut, ei au trimis un mesaj clar despre felul de Europă pe care o vor, iar mesajul acela a avut ecou încă o dată duminică aici, în România. Oamenii cer rezultate, ei vor o Europă care funcţionează, care face viaţa mai simplă, nu mai grea, o Europă care conduce în ceea ce priveşte locuri de muncă bune, şanse mai bune şi şanse corecte la construirea unui viitor, o Europă care protejează frontierele, valorile şi oamenii săi", a afirmat Metsola.



În intervenţia sa, preşedinta PE a accentuat că responsabilitatea actuală este aceea de a construi o Europă mai sigură, mai solidă şi mai înţeleaptă, o Europă care se poate reconecta cu cetăţenii săi.



"O Europă mai solidă este una care ştie că singuri suntem mici, dar împreună suntem puternici, una în care ne angajăm să încheiem ce am început, cum este uniunea pieţelor de capital şi adâncirea pieţei noastre unice. O Europă mai sigură este una care îşi ia destinul în propriile mâini. Războiul dus de Rusia în Ucraina a schimbat totul. Fiecare stat membru în Europa înţelege acum că nu mai putem baza pe alţii pentru securitatea noastră. Trebuie să ne asumăm această responsabilitate în mod serios dacă vrem să obţinem o pace reală şi durabilă - pe baza principiului nimic despre Ucraina fără Ucraina", a spus Roberta Metsola.



Ea a ţinut să mulţumească României pentru sprijinul acordat cetăţenilor ucraineni şi celor moldoveni, care trăiesc sub ameninţarea constantă a Rusiei.



Roberta Metsola s-a referit şi la aderarea României la spaţiul Schengen, pentru care ţara noastră a aşteptat mai mult de un deceniu. "Amânarea a fost o greşeală - nu din partea Parlamentului European, noi am sprijinit aderarea - care nu ar trebui să se repete", a spus eurodeputata malteză.



Aceasta a transmis promisiunea Parlamentului European de a apăra valorile comune ale UE, de a lupta pentru viitorul pe care cetăţenii europeni îl merită şi de a construi o Europă care inspiră.



"Timişoara, mulţumesc foarte mult pentru această onoare", a încheiat, în limba română, preşedinta PE.



Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a rostit un laudatio (N.r. - discurs de elogiere) în care a afirmat că prezenţa preşedintei PE Roberta Metsola la Timişoara este un simbol pentru acest oraş.

"Într-o perioadă când Europa se confruntă cu noi ameninţări, când războiul a revenit pe continentul nostru şi dezinformarea încearcă să ne divizeze, avem nevoie de lideri curajoşi care cred cu adevărat în proiectul european şi care au reuşit să transforme această convingere în acţiune concretă", a menţionat Fritz.



El a amintit de Proclamaţia de la Timişoara, în care "am cerut valori democratice şi, foarte explicit, valori europene pentru noua Românie care urma să se construiască după comunism".



Primarul Timişoarei a ţinut să amintească faptul că, fără a avea vreo ezitare, Roberta Metsola a fost primul dintre liderii instituţiilor UE care s-a deplasat la Kiev după începerea invaziei ruse, unde s-a adresat membrilor parlamentului "cu claritate şi curaj".



"Şi ea a spus clar, cuvintele ei au avut ecou în Europa: Ucraina este Europa. Şi cu asta, ea a stabilit un cadru pentru întregul ajutor, sprijin şi solidaritate care urmau să fie construite în Europa începând de atunci. Acel moment a definit nu numai preşedinţia sa, ci de fapt a confirmat caracterul ei. Ea a înţeles că adevăratul leadership înseamnă să fii alături de cei aflaţi în nevoie, în special atunci când este greu", a adăugat Dominic Fritz.



Premiul Timişoara pentru Valori Europene este însoţit şi de un premiu în bani, în valoare de 30.000 de euro. Anul acesta, la solicitarea Robertei Metsola, premiul în bani nu va fi acordat, urmând să fie realocat pentru ediţia din 2026