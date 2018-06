Președintele mexican Peña Nieto raspunde dur afirmațiilor făcute de Donald Trump

Președintele Donald Trump s-a adresat Mexicului din nou promițând incă o dată că națiunea de pe frontiera sudică a Americii va plăti pentru zidul propus de el. Dar președintele mexican Enrique Peña Nieto a răspuns dur acestor afirmații aproape imediat, cu o promisiune proprie, insistând că asta nu se va întâmplă niciodată.

Trump a făcut observațiile în timpul unui miting din Nashville, Tennessee, care a atins mai multe dintre subiectele propuse în campania sa din 2016, de la atacurile asupra lui Hillary Clinton până la imigrație.



"În cele din urmă, Mexicul va plăti pentru zid", a spus Trump. "Ei vor plăti pentru zid și se vor bucura, bine?"



Peña Nieto a răspuns pe Twitter:



President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us).