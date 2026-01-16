Președintele Petr Pavel: Cehia ar putea furniza Ucrainei avioane de luptă împotriva dronelor rusești

Petr Pavel și Volodimir Zelenski. sursa foto: Hepta

Republica Cehă este pregătită să furnizeze Ucrainei, într-un interval scurt de timp, avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, a declarat vineri președintele ceh Petr Pavel, aflat într-o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenția de presă Reuters, citată de Agerpres.

Președintele ceh nu a oferit detalii suplimentare, însă, în urmă cu doi ani, afirma că avioanele de vânătoare subsonice L-159, fabricate în Cehia, ar putea fi transferate Ucrainei, care se află de aproape patru ani sub invazie rusă la scară largă.

„Republica Cehă poate furniza într-un timp relativ scurt mai multe avioane de luptă de dimensiuni medii, extrem de eficiente în lupta împotriva dronelor, şi cred că vom reuşi să rezolvăm rapid şi cu succes această problemă”, a declarat Petr Pavel la o conferință de presă comună cu Volodimir Zelenski.

Potrivit acestuia, Praga ar putea livra și sisteme de avertizare timpurie, inclusiv radare pasive, care nu emit unde radio proprii, ci detectează obiecte prin analiza semnalelor radio sau a microundelor deja existente în mediu.

Petr Pavel, general de armată în rezervă și fost șef al Comitetului Militar al NATO, rămâne un susținător ferm al Ucrainei și al inițiativei conduse de Cehia pentru furnizarea de muniție de calibru mare către Kiev, finanțată de donatori occidentali.

Noul guvern ceh, condus de Andrej Babiš, a decis continuarea acestei inițiative, dar și-a asumat angajamentul de a nu aloca fonduri naționale pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Armata cehă deține 24 de avioane L-159, în configurații cu un loc și cu două locuri, utilizate pentru antrenament și sprijinul forțelor terestre. Flota principală de vânătoare include 14 avioane Saab JAS-39 Gripen, iar autoritățile de la Praga au comandat 24 de avioane de vânătoare americane F-35, cu livrări estimate după 2030.

Sub guvernul anterior, Republica Cehă a livrat Ucrainei echipamente militare grele, inclusiv tancuri și elicoptere, din stocurile proprii, și a primit compensații din partea aliaților NATO, în paralel cu procesul de reînarmare cu tehnică occidentală.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Volodimir Zelenski a anunțat că o delegație ucraineană se deplasează în Statele Unite pentru discuții privind garanțiile de securitate și un pachet de măsuri destinate reconstrucției postbelice. El și-a exprimat speranța că documentele ar putea fi semnate în marja Forumul Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare.

Totodată, echipa Kievului urmărește obținerea unor clarificări din partea SUA privind poziția Rusiei față de eforturile diplomatice conduse de Washington pentru încheierea războiului, a precizat Volodimir Zelenski.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru Reuters, în această săptămână, că ar putea avea o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Forumul de la Davos, o întrevedere solicitată public de liderul ucrainean.

Zelenski a afirmat că Ucraina și-a finalizat partea de lucru la documente, pe care le-a descris drept un „pachet de prosperitate”, destinat deblocării fondurilor necesare reconstrucției postbelice, precum și obținerii unor garanții de securitate din partea SUA, menite să prevină un nou atac al Rusiei. Oficialii ucraineni estimează costurile reconstrucției la aproximativ 800 de miliarde de dolari.

Donald Trump, care l-a criticat frecvent pe Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că Rusia este pregătită pentru un acord de pace și l-a descris pe liderul ucrainean drept un obstacol în calea păcii, o evaluare care contrastează puternic cu poziția aliaților europeni, notează Reuters.

Washingtonul a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru acceptarea unui cadru de pace, ce ar urma să fie prezentat Moscovei, în timp ce Kievul și aliații săi europeni încearcă să obțină garanții ferme care să prevină un nou atac rus în viitor.

Președintele ucrainean a declarat vineri că Rusia blochează eforturile de pace, indicând recentele atacuri asupra sistemului energetic al Ucrainei drept dovadă a intențiilor reale ale Moscovei.

„Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei (ruşii) nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a afirmat Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele sociale, după conferința de presă cu Petr Pavel.