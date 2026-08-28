Președintele Siriei a plătit o cafea cu un card Visa. Gestul marchează revenirea Damascului în economia mondială

3 minute de citit Publicat la 13:52 28 Aug 2026 Modificat la 14:01 28 Aug 2026

Președintele Siriei și-a plătit cafeaua cu un card Visa. FOTO: Colaj foto X

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, a plătit o cafea cu un card Visa, în centrul istoric al Damascului, acesta fiind un gest simbolic prin care autoritățile au marcat eliminarea Siriei de pe lista SUA a statelor care sponsorizează terorismul și revenirea băncilor siriene la sistemul financiar internațional, scrie Euronews.

O simplă cafea servită în centrul vechi al Damascului a devenit simbolul ales de Siria pentru a marca revenirea țării în economia mondială.

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa, însoțit de guvernatorul băncii centrale, Mohammed Safwat Raslan, a plătit cu un card Visa la o cafenea. Momentul a fost surprins într-un videoclip publicat de un cont oficial al guvernului, care a prezentat gestul drept o dovadă a schimbărilor produse după decizia Washingtonului de a elimina Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul.

"Timp de mai bine de 15 ani, această tranzacție simplă a fost imposibilă", se arată în mesajul care însoțește videoclipul.

Raslan a descris eliminarea Siriei de pe listă drept "un pas istoric care readuce țara la locul său firesc în sistemul economic mondial".

??Ahmed al-Sharaa paid for coffee by @Visa in Old Damascus, a day after the US removed Syria from its terrorism-sponsor list.



After nearly 15 years of sanctions and banking isolation, a small transaction signaled Syria’s reconnection with global finance. pic.twitter.com/90vxCAVPD2 — Eye OSINT (@AlexiaNoel94927) August 27, 2026

Sancțiunile care au fost ridicate

Departamentul de Stat al SUA a eliminat luni Siria de pe lista statelor care sponsorizează terorismul, punând capăt unei etichete care exista din 1979.

Decizia a intrat în vigoare după o perioadă de 45 de zile în care Congresul american a avut posibilitatea să o analizeze. Procedura a fost declanșată de notificarea transmisă în iulie de președintele Donald Trump parlamentarilor americani.

Decizia a fost luată în același timp cu eliminarea Hayat Tahrir al-Sham, fosta grupare paramilitară care a condus ofensiva ce a dus la căderea regimului Assad în Siria, de pe o listă specială a organizațiilor teroriste globale.

Majoritatea sancțiunilor americane fuseseră deja eliminate. Programul general de sancțiuni a fost încheiat la jumătatea anului 2025, iar Congresul american a abrogat Caesar Act, cel mai dur regim american de sancțiuni secundare împotriva Siriei, printr-o lege privind bugetul apărării adoptată în decembrie 2025.

Desemnarea Siriei ca stat sponsor al terorismului impunea însă în continuare restricții asupra tranzacțiilor financiare, ceea ce descuraja băncile și investitorii să lucreze cu țara.

Trezoreria SUA a confirmat ulterior că instituțiile financiare americane pot furniza servicii clienților sirieni, pot procesa plăți care implică bănci din Siria și pot stabili relații bancare de tip corespondent cu instituții siriene.

Această măsură "va contribui la atragerea unor investiții suplimentare în Siria și la promovarea stabilității politice și economice", a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Eliminarea de pe lista statelor care sponsorizează terorismul reprezintă, practic, "undă verde" pentru investițiile în reconstrucția Siriei, potrivit firmei de cercetare a piețelor emergente Tellimer, cu sediul în Dubai. Compania estimează că sectoarele bancar, tehnologic și al telecomunicațiilor vor avea cel mai mult de câștigat de pe urma restabilirii accesului la sistemul SWIFT.

Unele măsuri împotriva apropiaților fostului dictator Bashar al-Assad, a persoanelor acuzate de încălcări ale drepturilor omului și a traficanților de captagon rămân însă în vigoare. Siria se află în continuare pe lista gri a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), din cauza îngrijorărilor legate de spălarea banilor.

Și Consiliul European a eliminat în mai 2025 toate sancțiunile economice împotriva Siriei, păstrând doar măsurile legate de securitate. Printre acestea se numără restricțiile privind armele și tehnologiile care ar putea fi folosite pentru reprimarea populației.

Pe 11 mai, Consiliul UE a restabilit aplicarea integrală a Acordului de Cooperare UE-Siria, suspendat parțial din 2011, și a organizat primul dialog politic la nivel înalt cu Damascul de la începutul războiului civil.

O săptămână mai târziu, Consiliul a prelungit până în iunie 2027 măsurile împotriva unor persoane asociate fostului regim, dar a eliminat de pe lista sancțiunilor șapte entități. Printre acestea se află ministerele de Interne și al Apărării, aflate acum sub controlul autorităților interimare.