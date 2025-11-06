Prețul pentru Ozempic scade dramatic: Administrația Trump anunță schimbări majore privind medicamentele pentru slăbit

3 minute de citit Publicat la 20:59 06 Noi 2025 Modificat la 20:59 06 Noi 2025

Unele medicamente populare pentru tratarea obezității, precum Ozempic, vor fi disponibile în SUA pentru doar 149 de dolari pe lună, iar mai mulți beneficiari Medicare vor putea avea acces la ele, ca urmare a două acorduri anunțate joi de administrația Trump.

Aranjamentele cu producătorii Eli Lilly și Novo Nordisk, anticipate de președintele Donald Trump în declarații publice luna trecută, fac parte din eforturile administrației de a reduce prețurile medicamentelor. În cadrul noilor acorduri, producătorii s-au angajat, de asemenea, să reducă prețurile pentru o gamă mai largă de medicamente în cadrul programului Medicaid și să scadă prețurile de listă atunci când medicamentele lor ajung pe piață. În schimb, companiile beneficiază de reduceri la tarifele pentru produse farmaceutice importate și de un proces de aprobare accelerat pentru anumite medicamente.

Prețurile efective pe care le vor plăti consumatorii depind însă de tipul de asigurare și de modul de achiziție al medicamentelor. În prezent, prețul de listă al medicamentelor variază între aproximativ 1.000 și 1.350 de dolari, însă costul final pentru consumatori va depinde de asigurare și de eventualele reduceri, scrie CNN.

Potrivit oficialilor de rang înalt ai administrației, cei care cumpără direct medicamente injectabile GLP-1 de la companii vor plăti inițial în medie 350 de dolari pe lună, dar producătorii s-au angajat să reducă prețul la aproximativ 250 de dolari în următorii doi ani. Dacă tabletele orale GLP-1 vor fi aprobate de FDA, doza minimă va costa 149 de dolari.

Aceste prețuri vor fi disponibile odată cu lansarea site-ului direct pentru consumatori TrumpRx, programată pentru începutul anului 2026.

În prezent, Novo Nordisk oferă deja o opțiune directă pentru consumatori dispuși să plătească din buzunar pentru Ozempic și Wegovy, la 499 de dolari pe lună, iar Lilly oferă opțiuni similare pentru Zepbound, cu prețuri începând de la 349 de dolari pe lună.

Beneficiarii eligibili Medicare vor plăti, pentru anumite medicamente GLP-1 aprobate pentru obezitate și diabet, o coplată de 50 de dolari. Producătorii vor reduce prețurile plătite de Medicare la 245 de dolari, ceea ce va permite extinderea acoperirii pentru medicamentele de slăbit. Noile prețuri vor intra în vigoare la mijlocul anului 2026.

În cadrul acordului, administrația Trump extinde accesul la medicamente pentru obezitate pentru beneficiarii Medicare cu anumite afecțiuni medicale. În mod normal, Medicare nu poate acoperi medicamente pentru scăderea în greutate, însă administrația Biden propusese anul trecut reinterpretarea legii pentru a permite tratamentul obezității ca boală cronică. Administrația Trump a oprit acest demers, subliniind că reducerile de preț obținute fac extinderea cost-neutrală, spre deosebire de propunerea Biden, estimată să coste 25 de miliarde de dolari în zece ani.

Conform noilor reguli, vor fi eligibili consumatorii supraponderali cu prediabet, cei care au suferit un accident vascular sau alte boli cardiovasculare, precum și cei cu obezitate și diabet sau hipertensiune severă necontrolată. Aproximativ 10% dintre beneficiarii Medicare vor putea accesa medicamentele în cadrul noilor condiții, spun oficialii administrației.

Eli Lilly și Novo Nordisk s-au angajat să ofere aceste medicamente la prețuri mai mici și pentru programele Medicaid de stat, deși momentul implementării va depinde de negocierile cu fiecare stat în parte. În august 2024, 13 state acopereau deja medicamentele costisitoare pentru slăbit, deși North Carolina a anunțat recent că nu va mai face acest lucru.

În al doilea său mandat, Trump a reluat inițiativa controversată de a lega prețurile medicamentelor din SUA de cele din alte țări dezvoltate, politica numită „Most Favored Nation”. În prezent, eforturile administrației se concentrează pe obținerea acordului voluntar al producătorilor de a reduce prețurile în schimbul unor stimulente.

Trump s-a concentrat în special pe medicamentele GLP-1, care au câștigat popularitate în ultimii ani pentru pierderea în greutate și tratamentul unor afecțiuni cronice, numindu-le public și privat „medicamentul pentru pierderea grăsimii”.

„În loc de 1.300 de dolari, veți plăti aproximativ 150 de dolari”, a spus Trump la un eveniment din octombrie, referindu-se la medicamentele GLP-1, provocând intervenția lui Mehmet Oz, administratorul CMS, care a subliniat că negocierile sunt încă în desfășurare.

Ozempic și Wegovy au fost selectate în ianuarie pentru a doua rundă de negocieri privind prețurile medicamentelor Medicare, ceea ce ar putea aduce economii pentru program și, posibil, pentru beneficiari, în funcție de tipul de asigurare.