Barilul de petrol se îndreaptă din nou către 100 de dolari. A crescut cu 6% față de ziua de vineri

Analiștii piețelor anticipează revenirea petrolului peste pragul de 100 de dolari / baril în tranzațiile de luni, după reînchiderea Strâmtorii Ormuz.

Prețurile globale ale petrolului au crescut luni dimineață, în tranzacțiile din Asia, după ce președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite au interceptat și confiscat o navă de marfă sub pavilion iranian, scrie BBC.

Incidentul a avut loc după ce Iranul a anunțat sâmbătă că închide din nou Strâmtoarea Ormuz pentru navele comerciale și că orice vas care se apropie de zonă va fi vizat.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 4,74%, până la 94,66 dolari pe baril, în timp ce contractele pentru West Texas Intermediate au crescut cu 5,6%, la 88,55 dolari.

Piețele energetice au fost extrem de volatile de când SUA și Israelul au atacat Iranul, pe 28 februarie, iar Teheranul a răspuns amenințând că va lovi navele care tranzitează strâmtoarea prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat al lumii.

Anterior, Trump declarase că reprezentanții săi vor ajunge luni în Pakistan pentru negocieri. Un oficial de la Casa Albă a precizat că delegația americană va fi condusă de vicepreședintele JD Vance. Totuși, presa de stat iraniană a transmis că Teheranul „nu are deocamdată planuri să participe” la discuții, deși oficialii iranieni nu au clarificat încă poziția finală a țării.

„Piețele petroliere continuă să oscileze ca reacție la mesajele contradictorii publicate pe rețelele sociale de SUA și Iran, mai degrabă decât la realitățile din teren, care rămân dificile pentru reluarea rapidă a fluxurilor de petrol”, a declarat pentru BBC analistul Saul Kavonic, de la compania de servicii financiare MST Marquee. „Toate acestea fac parte dintr-o negociere care se desfășoară, în timp real, chiar în Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat el.

Prețurile energiei au oscilat puternic de la începutul războiului din Iran. Țițeiul Brent, referință importantă pentru prețurile internaționale ale petrolului, se tranzacționa sub 70 de dolari pe baril înainte de conflict. Pe 9 martie, acesta a urcat până aproape de 120 de dolari.

Contractele futures reprezintă acorduri de cumpărare sau vânzare a unor active la un preț fix, la o dată stabilită în viitor. Contractul Brent tranzacționat în prezent vizează țiței care urmează să fie livrat în iunie.

Conflictul a declanșat o criză energetică globală, cu prețuri în creștere accentuată și cu unele state confruntate deja cu penurii de combustibil.

Asia a fost afectată în mod deosebit, deoarece regiunea depinde de transporturile care trec în mod obișnuit prin Strâmtoarea Hormuz pentru aproximativ 90% din necesarul său de energie.

Mai multe guverne au cerut angajaților să lucreze de acasă, au redus săptămâna de lucru, au decretat zile libere naționale și au închis universitățile mai devreme pentru a conserva resursele energetice. Unele state din Asia de Sud-Est, inclusiv Singapore și Thailanda, au îndemnat populația să reducă utilizarea aerului condiționat pentru a economisi energie.

Chiar și China, despre care se crede că are rezerve echivalente cu trei luni de importuri, a început să ia măsuri, limitând creșterea prețurilor la combustibili, în condițiile în care populația se confruntă deja cu scumpiri de 20%. Companiile aeriene din regiune au anunțat, la rândul lor, măsuri pentru a face față creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane.

Săptămâna trecută, directorul Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat că Europa mai are „poate șase săptămâni de combustibil pentru avioane”. Fatih Birol a declarat pentru Associated Press că anulările de zboruri ar putea începe în curând dacă livrările continuă să fie blocate. În Regatul Unit, prețurile la benzină și motorină au scăzut la sfârșitul săptămânii trecute, după o serie de creșteri succesive.