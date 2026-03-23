Prima navă de croazieră din lume alimentată cu hidrogen va fi lansată în Europa

Operată de linia de croazieră Viking, nava a fost scoasă la apă pe 19 martie la Șantierul Naval Ancona al Fincantieri. FOTO: Hepta

O linie de croazieră anunță că va organiza în premieră călătorii cu nave alimentate cu hidrogen. Viking Libra va fi prima navă de acest fel, proiect care a atins recent o etapă importantă în construcție, potrivit Euronews.

Operată de linia de croazieră Viking, nava a fost scoasă la apă pe 19 martie la Șantierul Naval Ancona al Fincantieri. Acesta este un proces în timpul căruia docul uscat este umplut cu apă, permițând unei carene nou construite să plutească pentru prima dată.

Acest lucru marchează un pas semnificativ pentru nava de croazieră, care va putea funcționa cu zero emisii, odată ce va fi funcțională în noiembrie 2026.

Aceasta reprezintă, de asemenea, tranziția de la asamblarea structurală a unei nave la amenajarea interioară, care este de obicei etapa finală a construcției.

În cazul Viking Libra,etapa finală de construcție va avea loc la un doc de amenajare din apropiere.

„Ieșirea pe apă a navei Viking Libra reprezintă o altă piatră de hotar pentru Viking și pentru parteneriatul nostru continuu cu Fincantieri”, a declarat Torstein Hagen, președinte și CEO al Viking.

„Încă de la început, abordarea noastră privind proiectarea navelor s-a concentrat pe reducerea consumului de combustibil, iar Viking Libra este cea mai ecologică navă a noastră de până acum.” Nava va naviga în Europa de Nord și în Marea Mediterană în sezonul său inaugural.

Care sunt caracteristicile navei

Viking Libra are un volum intern total de aproximativ 54.300 de tone și, la fel ca toate navele Viking, este, de asemenea, o navă mică. Sistemul său de propulsie este unul hibrid, parțial bazat pe pile de combustie și hidrogen lichefiat.

Acest lucru va permite navei să opereze și să navigheze cu emisii zero, ajungând în același timp în zone extrem de sensibile din punct de vedere ecologic. Prin utilizarea tehnologiei avansate a pilelor de combustie, sistemul de propulsie al Viking Libra va putea, de asemenea, să producă până la șase megawați de putere.

La finalizare, va avea 499 de cabine, care pot găzdui până la 998 de oaspeți, plus restaurante, un centru de fitness și un centru spa nordic.

Amintim că România ar urma să joace un rol important în lanțul global de producție navală. Compania italiană Fincantieri a anunțat că va realiza în România, la Tulcea și Brăila, anumite secțiuni și componente structurale pentru navele sale de croazieră.

O altă navă va fi lansată în 2027

Viking construiește în prezent și Viking Astrea, care urmează să fie lansată în 2027 și care va fi, de asemenea, alimentată cu hidrogen și va avea zero emisii.

Lansarea viitoare a navei Viking Libra vine în contextul în care liniile de croazieră încearcă să fie mai conștiente de mediu și să reducă impactul călătoriilor maritime.

În octombrie anul trecut, linia de croazieră norvegiană Hurtigruten a lansat prima sa călătorie neutră din punct de vedere climatic pe MS Richard With, o călătorie dus-întors de 5.000 de mile de-a lungul coastei, de la Bergen la Kirkenes și înapoi.

Nava folosește 100% biocombustibil fabricat din materiale precum deșeuri de grăsimi și ulei de gătit.

„Acesta marchează un moment istoric în moștenirea de peste 130 de ani a Hurtigruten de-a lungul coastei norvegiene”, a declarat Hedda Felin, CEO al Hurtigruten. „Cel mai important, este o dovadă suplimentară că reducerea emisiilor este posibilă astăzi prin utilizarea biodieselului sustenabil, fără a fi nevoie să se investească miliarde în nave sau infrastructură noi.”

În noiembrie anul trecut, Havila Voyages, o altă linie de croazieră norvegiană, a lansat și ea prima sa călătorie neutră din punct de vedere climatic pe aceeași rută.

Croaziera își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 90% în comparație cu combustibilii fosili, utilizând o combinație de energie din baterii și biogaz lichefiat.