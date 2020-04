Prima țară din Europa în care școlile au început din nou

Danemarca a închis școlile pe data de 12 martie și a redechis școlile astăzi, 15 aprilie. Elevii din clasele primare vor menține distanța socială la intrarea în școli iar băncile vor fi aranjate în așa fel încât copii să nu stea aprope unul de celălalt.

Peste jumătate dintre școlile din țară și 35% dintre școlile din Copenhaga și-au redeschis astăzi porțile. Restul instituțiile au cerut câteva zile în plus pentru amenajarea sălilor de curs.

