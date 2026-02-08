Primele drone ucrainene produse în Germania vor fi operaţionale până la mijlocul lui februarie, anunță Zelenski

<1 minut de citit Publicat la 21:59 08 Feb 2026 Modificat la 22:06 08 Feb 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Primele drone ucrainene produse în Germania urmează să fie operaţionale până la mijlocul lunii februarie, a declarat, duminică, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, conform dpa, citată de Agerpres.

Ca parte a efortului de război ucrainean împotriva Rusiei, Ucraina a încercat să relocheze producţia de arme şi muniţie, inclusiv drone, în ţări aliate precum Germania, Danemarca şi Regatul Unit.

În timpul unei întâlniri cu studenţii, în capitală, Zelenski a declarat că „zece centre de export din Europa vor funcţiona încă din 2026 în statele baltice şi nordice”.

Instalaţia din Germania urmează să fie operaţională până la mijlocul lunii februarie, a declarat liderul ucrainean. „Voi primi prima dronă. Aceasta este o linie de producţie operaţională”, a adăugat el.