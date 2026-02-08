Primele drone ucrainene produse în Germania vor fi operaţionale până la mijlocul lui februarie, anunță Zelenski

Primele drone ucrainene produse în Germania urmează să fie operaţionale până la mijlocul lunii februarie, a declarat, duminică, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, conform dpa, citată de Agerpres.
Ca parte a efortului de război ucrainean împotriva Rusiei, Ucraina a încercat să relocheze producţia de arme şi muniţie, inclusiv drone, în ţări aliate precum Germania, Danemarca şi Regatul Unit.
În timpul unei întâlniri cu studenţii, în capitală, Zelenski a declarat că „zece centre de export din Europa vor funcţiona încă din 2026 în statele baltice şi nordice”.
Instalaţia din Germania urmează să fie operaţională până la mijlocul lunii februarie, a declarat liderul ucrainean. „Voi primi prima dronă. Aceasta este o linie de producţie operaţională”, a adăugat el.