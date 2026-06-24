Primul caz de Ebola în Franţa: Un medic întors dintr-o misiune în Congo a fost testat pozitiv la virus

Doctorul se află în izolare şi, în prezent, se fac verificări în vederea identificării unor eventuale cazuri de contact. Sursa foto: Getty Images

Franţa a anunţat miercuri primul caz confirmat de Ebola depistat pe teritoriul său, la un medic care s-a întors din Republica Democrată Congo. Potrivit Ministerul Sănătății, doctorul a fost plasat în izolare, iar autoritățile sanitare din Franţa urmăresc contactele acestuia, adăugând că riscul pentru populația europeană în general este scăzut. Autorităţile din Republica Democrată Congo au transmis că numărul cazurilor confirmate de Ebola a crescut la 1.094 până marţi.

Un medic care s-a întors recent în Franța dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo a fost testat pozitiv pentru Ebola, marcând primul caz confirmat din țară legat de focarul actual, a anunțat miercuri Ministerul Sănătății, relatează France24, Reuters şi The Independent.

La scurt timp după ce a fost diagnosticat cu Ebola, bărbatul a fost izolat şi, în prezent, iar autorităţile lucrează la depistarea contactelor, a transmis într-un comunicat Ministerul Sănătății.

Situaţia este urmărită "foarte îndeaproape" de către premierul Sebastien Lecornu, potrivit anturajului acestuia, informează AFP. Riscul la adresa populaţiei europene este, în general, slab, a subliniat ministerul francez.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că focarul de Ebola din Congo, care a infectat peste 1.000 de persoane și a ucis 267, a înregistrat cel mai mare număr de cazuri confirmate în prima lună dintre toate focarele acestei boli.

Jurnaliştii de la The Independent au mai scris că boala poate ucide până la 90% dintre persoanele infectate și poate rămâne latentă la pacienții care s-au vindecat, reapărând după luni sau chiar ani.

Copiii reprezintă 15% din totalul cazurilor confirmate și peste 25% din decesele înregistrate de la izbucnirea epidemiei, în aprilie, iar riscul ca aceștia să moară este aproape dublu față de cel al adulților, potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Medicul întors dintr-o misiune umanitară în Congo este primul caz de Ebola diagnosticat în Franţa. În 2014, în timpul unei epidemii importante de ebola în Africa de Vest, doi pacienţi au fost primiţi pe teritoriul francez, însă după ce au fost diagnosticaţi în străinătate.

Câteva cazuri au fost depistate, atunci, pe teritoriul Statelor Unite şi Regatului Unit.

În actualul caz, Republica Democratică Congo, de unde s-a întors medicul testat pozitiv, este afectată de o epidemie importantă a acestei boli, care constă într-o febră hemoragică foarte adesea mortală.

Cazul francez este primul identificat în afara continentului african în această epidemie, care afectează de asemenea Uganda şi care implică o tulpină rară - Bundibugyo – împotriva căreia nu există nici vaccin şi nici vreun tratament specific.

Experţi în sănătate publică apreciază larg că riscul răspândirii epidemiei în lume rămâne slab, din cauza caracterului relativ puţin contagios al virusului ebola.

"Centrul European de Prevenţie şi Controlul Bolilor (ECDC) a apreciat drept slab riscul unei infecţii a rezidenţilor europeni şi călătorilor care se duc în zona de circulaţie activă şi drept foarte slab la adresa populaţiei generale europene", a mai menţionat Ministerul francez al Sănătăţii în comunicat.

Ulterior, ministerul a mai adăugat: "Toate măsurile de precauţie, şi anume izolarea pacientului, au fost luate imediat ce a sosit pe teritoriul naţional prin transferul la un spital în condiţii securizate, cu scopul evitării oricărui risc de contaminare".

Autorităţile desfăşoară o anchetă epidemiologică pentru identificarea persoanelor care au intrat în contact cu pacientul, acestea urmând să fie plasate în carantină la domiciliu timp de 21 de zile.