Primul permis emis pentru un reactor nuclear comercial în SUA, după mulți ani, a fost acordat companiei lui Bill Gates, TerraPower

3 minute de citit Publicat la 14:52 06 Apr 2026 Modificat la 14:52 06 Apr 2026

Miliardarul american Bill Gates, ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Comisia de Reglementare Nucleară a SUA a aprobat miercuri primul permis de construcție pentru un reactor nuclear comercial non-light-water (care nu folosește apă ușoară) din ultimii 40 de ani, care va permite unei companii fondate și finanțate de miliardarul american Bill Gates să construiască un reactor răcit cu sodiu în vestul statului Wyoming, potrivit AP.

TerraPower a depus cererea pentru permis în 2024, iar construcția este programată să înceapă în câteva săptămâni. Finalizarea centralei, estimată la până la 4 miliarde de dolari, este prevăzută pentru anul 2030, potrivit companiei.

Cofondatorul Microsoft, Gates, care vede energia nucleară ca o sursă pentru alimentarea centrelor de date cu consum ridicat de electricitate din spatele inteligenței artificiale, este fondatorul TerraPower și principalul său investitor.

„Am petrecut mii de ore de muncă pentru a ajunge la această realizare importantă”, a declarat președintele și directorul general TerraPower, Chris Levesque, într-un comunicat.

Unde va fi construită centrala TerraPower

Centrala TerraPower urmează să fie construită în apropierea unei centrale pe cărbune aflate în proces de conversie pentru a funcționa pe gaz natural, în afara orașului Kemmerer, o localitate de aproximativ 2.500 de locuitori, situată la circa 210 kilometri nord-est de Salt Lake City.

Gates și compania sa energetică încearcă să dezvolte o centrală nucleară de generație nouă care ar putea „revoluționa” modul în care este produsă energia. Reactorul de 345 de megawați este așteptat să producă până la 500 de megawați la capacitate maximă, suficient pentru alimentarea a până la 400.000 de locuințe.

Lucrările de construcție la amplasamentul centralei TerraPower — însă nu și la reactorul propriu-zis — au început în 2024.

Permisul de construcție pentru reactorul unei subsidiare TerraPower reprezintă prima aprobare a Comisiei pentru un reactor comercial non-light-water (care nu folosește apă ușoară) în mai bine de 40 de ani, a transmis instituția într-un comunicat.

De ce este diferit reactorul nuclear TerraPower

Aproape toate reactoarele nucleare comerciale din lume folosesc apă pentru a controla reacțiile și pentru a transfera căldura necesară punerii în mișcare a turbinelor și producerii de electricitate.

Ultimul permis emis de NRC pentru un reactor convențional cu apă ușoară a fost acordat companiei Florida Power & Light în 2018, pentru o centrală situată la sud de Miami. Proiectul nu a fost încă realizat.

Reactorul TerraPower va folosi sodiu topit, nu apă, drept agent de răcire.

Ultimul reactor comercial non-light-water care a funcționat în SUA a fost centrala nucleară Fort St. Vrain din nordul statului Colorado. Aceasta, răcită cu heliu și afectată de numeroase probleme, a produs electricitate din anii ’70 până la închiderea sa în 1989.

În octombrie, Gates le-a declarat jurnaliștilor că energia nucleară va fi un „contribuitor uriaș” la alimentarea centrelor de date. El s-a întâlnit recent cu secretarul Energiei, Chris Wright, secretarul de Interne, Doug Burgum, și cu mai mulți membri ai Congresului, precizând că guvernul este „foarte implicat” în proiectul reactorului TerraPower.

„Mi-aș dori să pot livra fisiune nucleară cu trei ani mai devreme decât pot, pentru că atunci am avea o potrivire perfectă cu modelul actual de cerere al acestor centre de date”, a spus el.

De unde va lua Gates uraniu îmbogățit

Centrala va utiliza o formă de uraniu îmbogățit la nivel înalt, care în ultimii ani a putut fi obținută doar din Rusia. TerraPower caută însă și alte surse pentru producerea combustibilului pe plan intern și în Africa de Sud, potrivit companiei.

În timp ce administrația Trump promovează energia nucleară, guvernul federal nu a rezolvat încă problema miilor de tone de combustibil uzat care s-au acumulat de-a lungul deceniilor în centralele din întreaga țară. State precum New Mexico și Texas se opun să devină depozite pentru aceste deșeuri în lipsa unei soluții permanente.

În ianuarie, Departamentul Energiei al SUA a anunțat că face un prim pas către posibile parteneriate cu statele pentru modernizarea ciclului combustibilului, inclusiv reprocesarea combustibilului uzat și gestionarea deșeurilor. Agenția a oferit statelor termen până la 1 aprilie pentru a-și exprima interesul de participare.

Potrivit companiei, reactorul TerraPower ar urma să producă o cantitate relativ mai mică de deșeuri nucleare comparativ cu reactoarele convenționale.