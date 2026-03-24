Prinţesa moştenitoare a Norvegiei a revenit în spațiul public, după scandaluri și probleme de sănătate

Prinţesa Mette-Marit suferă de fibroză pulmonară incurabilă / FOTO Getty Images

Prinţesa moştenitoare Mette-Marit a Norvegiei a participat marţi la primul său angajament regal după o pauză de mai multe luni în urma unei serii de scandaluri şi a unor probleme de sănătate, a raportat agenţia de presă NTB, citată de DPA, potrivit Agerpres.

Prinţesa Mette-Marit s-a alăturat prinţului moştenitor Haakon cu ocazia întâmpinării cuplului regal al Belgiei, care întreprinde o vizită de stat în Norvegia. Potrivit relatărilor din presa norvegiană, acesta este primul angajament public la care Mette-Marit participă după luna ianuarie.

Prinţesa moştenitoare a Norvegiei a fost criticată recent din cauza prieteniei sale cu Jeffrey Epstein, infractorul sexual american care a fost găsit decedat în închisoare, la New York, în 2019.

De asemenea, fiul ei cel mare, Marius Borg Hoiby, provenit dintr-o relaţie anterioară căsătoriei sale cu prinţul Haakon, este judecat în această perioadă într-un proces în care este acuzat de viol şi mai multe alte infracţiuni.

Prinţesa Mette-Marit suferă de fibroză pulmonară incurabilă şi are nevoie de un transplant de plămâni, potrivit Palatului Regal din Oslo.