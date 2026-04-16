Producătorul global de tungsten Almonty Industries își mută sediul în SUA. Americanii vor să scape de dependenţa de China

Almonty, cea mai mare companie minieră de tungsten din lume în afara Chinei. Sursa Foto: Profimedia Images

Almonty Industries a anunțat mutarea sediului central din Toronto, Ontario, la Dillon, Montana. Almonty, cea mai mare companie minieră de tungsten din lume în afara Chinei, a readus în producție mina Sangdong din Coreea de Sud în martie, după mai bine de 30 de ani, cu material destinat piețelor americane, notează Mining.com. Tungstenul (wolfram) este un metal de tranziție extrem de dur, dens și rezistent, cu cel mai înalt punct de topire dintre toate metalele.

Relocarea, a declarat compania, reflectă angajamentul de a deveni principalul producător de tungsten aliniat cu SUA și o poziționează mai aproape de părțile interesate, agențiile guvernamentale, contractorii din domeniul apărării și partenerii industriali.

Mutarea vine în urma listării Almonty la Nasdaq din iulie 2025 și a ofertei publice inițiale suprasubscrise cu 90 de milioane de dolari, a unei finanțări ulterioare de 129 de milioane de dolari și a achiziției proiectului de tungsten Gentung din Montana, despre care compania a declarat că se așteaptă să reia producția în acest an.

Almonty a anunțat în octombrie 2025 că a cumpărat proiectul Gentung-Browns Lake, care era operat anterior de Union Carbide Corp., fără a identifica vânzătorul.

Sub rezerva obținerii unui permis de extracție, Almonty a declarat că ar putea relua activitatea minieră acolo chiar la sfârșitul anului 2026, folosind echipamente recondiționate de la instalațiile sale din Spania. Drepturile de apă și conductele sunt deja în vigoare.

Almonty ajută la reducerea depedendenţei SUA de China

Almonty se alătură eforturilor SUA de a reduce dependența sa de China pentru metalul de nișă super-dens utilizat în munițiile perforante, ca parte a unei eforturi mai ample pentru independența mineralelor critice.

Președintele Donald Trump a scutit tungstenul de tarifele sale naționale, având în vedere că SUA au încetat producția comercială în urmă cu un deceniu, pe fondul scăderii prețurilor.

„Relocarea sediului nostru central în Statele Unite nu este doar simbolică. Reflectă cine suntem – deoarece Montana este locația proiectului nostru recent achiziționat de tungsten din Gentung – și unde se află viitorul nostru”, a declarat Lewis Black, CEO al Almonty, într-un comunicat de presă.

„Investitorii, clienții și partenerii noștri strategici sunt aici pentru că recunosc urgența construirii unui lanț de aprovizionare cu tungsten din vest, liber de dependența de China”, a adăugat Black.

„Odată cu finalizarea fazei 1 din Sangdong și cu Gentung pe cale să înceapă producția, ne îndeplinim această misiune, iar o bază centrală în SUA asigură că rămânem în centrul acesteia.”