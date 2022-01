Belgienii ies în stradă la Bruxelles pentru a manifesta împotriva noilor măsuri sanitare

Miercuri, Comitetul Consultativ al Belgiei a anunțat că noile măsuri sunt menite să evite să fie nevoie să ia altele mai drastice la un moment dat, așa cum a decis Austria. Ultimele măsuri ale Belgiei au intrat în vigoare sâmbătă.

Câteva mii de oameni s-au prezentat la Bruxelles pentru a demonstra împotriva măsurilor Belgiei împotriva coronavirusului duminică după-amiază.

Manifestația a început la Gara de Nord în jurul orei 13:00 și este organizată de „Samen voor Vrijheid” („Împreună pentru libertate”), care reunește mai multe organizații, precum Viruswaanzin, Fight for Freedom, The Human Side și Belgians for Freedom.

Înainte de începerea demonstrației, poliția a arestat deja câțiva protestatari în timpul controalelor preventive, a confirmat pentru The Brussels Times, purtătorul de cuvânt al zonei de poliție Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de keere.

„Erau în posesia dispozitivelor pirotehnice”, a spus ea.

Pentru a se asigura că totul decurge fără probleme și pentru a preveni eventuale revolte, organizația lucrează îndeaproape cu poliția pentru a asigura un marș în siguranță, iar poliția este de asemenea prezentă.

Organizatorii demonstrației au făcut apel la „oricine simte că ceva nu este în regulă” să se alăture marșului. Mulțimea s-a mutat de la Gara de Nord din Bruxelles pe șoseaua de centură interioară prin cartierul european până în Parcul Cinquantenaire, unde protestatarii sunt așteptați să sosească în jurul orei 18:00.

De asemenea, se așteaptă ca marșul să provoace întreruperi în trafic până la ora 18:00, deoarece mai multe tuneluri – precum tunelurile Reyers-Centre și Cinquantenaire – au fost închise de poliție, potrivit Brussels Times.

