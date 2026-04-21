Protest la bustul gol în Ankara: 110 mineri care își cereau salariile au fost arestați în fața Ministerului Energiei

<1 minut de citit Publicat la 13:57 21 Apr 2026 Modificat la 14:06 21 Apr 2026

O sută zece mineri din Turcia, aflați în greva foamei la Ankara pentru a cere plata salariilor restante, au fost arestați marți dimineață, scrie AFP, preluată de Agerpres.

„În condițiile în care ne așteptam să putem vorbi cu cineva în fața Ministerului Energiei, am primit drept singur răspuns arestarea a 110 dintre colegii noștri”, a transmis pe platforma X Sindicatul independent al minerilor (Bagimsiz Maden-Is).

Minerii au ajuns luni în capitala Turciei din provincia vecină Eskişehir, după un marș de nouă zile și aproape 200 de kilometri. Ajunși la Ankara, au început un protest în fața Ministerului Energiei, unii dintre ei stând la bustul gol, lângă gardurile instituției.

Mulți și-au scris pe corp mesajul „Ne este foame”.

„În această țară, muncitorii nu contează, contează doar banii (...). Rușine celor care conduc această țară”, a declarat luni seară Gokay Cakir, liderul sindicatului, prezent la protest.

Încercuiți de forțele de ordine, manifestanții au cerut plata salariilor restante și a indemnizațiilor de concediere de către angajatorul lor, compania Doruk Mining.

Contactat de AFP, Ministerul Energiei nu a comentat situația.