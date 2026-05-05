Pulitzer 2026: Washington Post, NYT și Reuters au fost premiate pentru dezvăluirile despre administrația Trump

1 minut de citit Publicat la 17:08 05 Mai 2026 Modificat la 17:08 05 Mai 2026

Premiile Pulitzer pe 2026, cele mai importante distincții din jurnalismul și literatura americană, au fost anunțate luni de la Universitatea Columbia din New York. Acoperirea mediatică a administrației Trump a dominat lista câștigătorilor, relatează marți AFP, citată de Agerpres.

Înainte de anunțarea laureaților, administratoarea premiilor, Marjorie Miller, a descris contextul în care lucrează presa americană: „un acces restricționat al mass-media la Casa Albă și la Pentagon”, o „libertate de exprimare amenințată pe străzi” și „procese intentate de Donald Trump pentru miliarde de dolari” împotriva a numeroase redacții.

„Luptăm pentru dezbaterea publică și împotriva cenzurii”, a declarat Miller.

Premiul pentru serviciu public a fost acordat cotidianului The Washington Post pentru articolele despre tentativele „haotice” ale administrației americane de a reforma birocrația federală și concedierea în masă a funcționarilor publici care a urmat.

The New York Times a câștigat premiul pentru jurnalism de investigație cu o serie despre modul în care Trump „a exploatat oportunitățile lucrative asociate puterii, îmbogățindu-și astfel familia și aliații” – în special despre cum apropiații președintelui american au profitat de legăturile sale cu monarhiile din Golf și de activitățile lor în domeniul criptomonedelor.

Associated Press a fost premiată la categoria jurnalism internațional pentru articolele despre autorizațiile acordate de guvernul american unor companii pentru comercializarea de tehnologii de supraveghere către China.

La categoria jurnalism local, cotidianul Chicago Tribune a primit premiul pentru acoperirea raidurilor poliției federale pentru imigrare (ICE) în Chicago.

Reuters a câștigat două premii Pulitzer. Unul la categoria jurnalism național, pentru articole despre campania de represalii politice a lui Trump. Al doilea, pentru reportaj specializat, pentru investigațiile care au arătat cum gigantul Meta a expus în mod conștient utilizatorii, inclusiv copiii, la chatboturi cu inteligență artificială dăunătoare și la reclame frauduloase.

Jurnalista Julie K. Brown de la Miami Herald a primit o mențiune specială pentru anchetele sale din 2017-2018 asupra lui Jeffrey Epstein, care au dezvăluit cum procurorii l-au protejat pe infractorul sexual la momentul primelor acuzații de viol asupra unor tinere.

Premiile Pulitzer au fost instituite prin testamentul editorului Joseph Pulitzer în 1917 și sunt acordate pentru realizări deosebite în jurnalism, literatură și compoziție muzicală în Statele Unite.