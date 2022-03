Discursul lui Vladimir Putin la televiziunea rusă a fost întrerupt! Explicațiile Kremlinului

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse a explicat incidentul, într-o declarație citată de agenția de presă rusă RIA.

"Întreruperea a fost provocată de o defecțiune a serverului", a spus Peskov.

El a precizat că înregistrarea integrală a discursului urma să fie reluată în cadrul transmisiei televizate.

Secvența în care discursul televizat al lui Putin a fost întrerupt de un moment muzical pe canalul TV Russia 24, în continuare.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s