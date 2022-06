Motivul pentru care Vladimir Putin a fost luat peste picior la prima ieșire din Rusia după invadarea Ucrainei

Miercuri, în capitala turkmenă Așgabat, Putin s-a întâlnit cu președintele țării gazdă, Sedar Berdimuhamedov, cu președintele azer Ilham Aliev, cu cel kazah, Kassim-Jomart Tokaiev și cu președintele iranian Said Ebrahim Raisi.

Cei cinci au fost surprinși în imaginile oficiale la o masă imensă, de forma unui patrulater, șefii de stat fiind așezați la mare distanță unul de celălalt.

Internauții au făcut comparația cu imaginile de la Summit-ul G7, recent încheiat, unde liderii celor mai dezvoltate națiuni au stat la o masă de dimensiuni obișnuite, fără distanțare.

Above - the G7 summit.

9 people at the table.



Below - the Caspian summit (Putin is participating).

5 people at the table. pic.twitter.com/yApmkZZ0tH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 29, 2022

"Deasupra, Summit-ul G7. Nouă oameni la masă. Dedesubt, Summit-ul Caspic (cu Putin prezent). 5 oameni la masă", a postat pe Twitter, fără alte comentarii, Anton Gherașcenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne.

Colajul care însoțește textul scoate în evidență distanța mare între participanți în cazul evenimentului la care a luat parte liderul rus.

"Cum credeți că s-ar mai putea lungi mesele lui Putin?" întreabă Oleksandra Matviichuk, avocat pentru drepturile omului. Ea menționează că la masa forumului caspic s-au așezat "Putin și patru oameni".

First photo: G7 Summit (nine people at the table)

Second photo: Caspian summit (four people and one Putin at the table)

How do you think can Putin's tables get even longer?#StandWithUkraine pic.twitter.com/UHHZOFz0q9 — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) June 29, 2022

"Sunt cinci lideri internaționali la Summit-ul Caspic din Așgabat. Putin e unul dintre ei. Cred că masa e prea mică", estimează Luke Coffey, de la grupul de reflecție conservator Hudson Institute.

There are 5 world leaders attending today’s Caspian Summit in Ashgabat. Putin is one of them. I think their table is too small. pic.twitter.com/ixZqafoPOK — Luke Coffey (@LukeDCoffey) June 29, 2022

Deplasarea lui Vladimir Putin la Așgabat marchează prima ieșire din Rusia a liderului de la Kremlin după 24 februarie, data invaziei ruse.

Associated Press notează că participanții la evenimentul din capitala turkmenă au discutat angajamente menite să țină puterile militare străine departe de regiunea Mării Caspice.

După vizitele în Tadjikistan şi în Turkmenistan, Putin revine la Moscova, unde are planificată, joi, o discuție cu președintele indonezian Joko Widodo, a cărui țară deține președinția rotativă G20, grupul economiilor dezvoltate și a marilor economii emergente.

Widodo a călătorit miercuri la Kiev, unde s-a întâlnit cu Zelenski, pe care l-a invitat personal la Summit-ul G20 de la Bali, din noiembrie.

Potrivit presei internaționale, Putin a confirmat anterior că intenționează să participe la reuniunea de la Bali.