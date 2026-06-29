Putin repetă, pentru a doua oară într-o săptămână, că e dispus să înceapă negocierile de pace în Ucraina. Pune însă o condiție

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Getty Images

Vladimir Putin a repetat, pentru a doua oară într-o săptămână, că e gata să înceapă negocieri pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Kremlin a spus că Rusia e dispusă să reia discuțiile cu SUA pe această temă, informează The Moscow Times.

„Ne așteptăm, după încheierea tuturor evenimentelor din criza iraniană, să sosească acei reprezentanți ai administrației SUA cu care ne-am întâlnit deja de mai multe ori la Moscova și suntem gata să continuăm negocierile și să discutăm toate detaliile”, a spus Putin.

În același timp, Putin a confirmat că la summitul cu liderul american Donald Trump de la Anchorage, care a avut loc în august anul trecut, părțile nu au ajuns la niciun acord concret. Totuși, potrivit liderului de la Kremlin, au fost discutate „anumite scenarii” pentru încheierea războiului, precum și compromisuri.

„Ni s-a cerut să facem compromisuri. Ne-am gândit la asta. Nu imediat, dar am ajuns la Anchorage și am spus: Da, suntem de acord”. Nu am auzit nicio altă poziție din partea americană, din partea administrației americane", a adăugat Putin.

Ce spunea liderul de la Kremlin cu o săptămână în urmă

Declarația președintelui rus privind disponibilitatea părții ruse pentru începerea negocierilor de pace în Ucraina este a doua făcută în interval de mai puțin de o săptămână.

Pe 23 iunie, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia este gata să înceapă tratative de pace cu Ucraina, după ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse au provocat o criză a carburanților în întreaga țară, informează Sky News.

Liderul de la Kremlin a calificat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice a Rusiei drept un mijloc de „destabilizare a societății”.

„Rusia, cu toate acestea, așa cum a afirmat în repetate rânduri, este gata să înceapă negocieri de pace cu Ucraina. Este gata să înceapă aceste negocieri în baza înțelegerilor de la Istanbul, înțelegeri care, vă reamintesc, au fost inițiate la acea vreme (2022, n.r.) de partea ucraineană”, a spus Putin. „Asta înseamnă că suntem mulțumiți cu ele (drafturile de acord de la Istanbul - n.r.) și nu vă vreun motiv să renunțăm la ele”.

Ce propune Kievul Moscovei, dar nu e acceptat de Vladimir Putin

În prezent, Kievul propune renunțarea - atât de către Ucraina, cât și de către Rusia, la loviturile aeriene sau folosirea armelor cu rază lungă de acțiune și limitarea operațiunilor militare la regiunile Herson și Zaporojie, precum și la regiunea Donețk. Vladimir Putin a precizat că nu este de acord cu această propunere, deoarece ea ar oferi un avantaj armatei ucrainene.

În același timp, a recunoscut că loviturile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii rusești "creează probleme" și duc la o "anumită lipsă" de combustibil. În același timp, președintele a asigurat că "toate facilitățile avariate sunt restaurate destul de rapid" și că "totul funcționează stabil." Pentru a rezolva problema penuriei de combustibil, potrivit lui Putin, este necesar să "ieșim rapid din reparații", să creștem producția de sisteme de apărare antiaeriană pentru a proteja facilitățile importante de infrastructură și să creștem volumul importurilor de benzină.

De la începutul anului 2026, atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești s-au dublat. Unul din cele mai mari astfel de atacuri s-a produs săptămâna trecută, când a fost lovită o rafinărie-cheie de lângă Moscova.

Producția de benzină din Rusia a înregistrat o scădere de 25%, comparativ cu anul trecut, ca urmare a închiderii sau avarierii principalelor rafinării din Rusia Centrală, ca urmare a campaniei de atacuri cu drone ale Ucrainei.

Astfel, conform calculelor Reuters, producția de benzină în martie 2026 acesta a fost de 120.000 de tone pe zi, în aprilie producția a scăzut la aproximativ 110.000 de tone, iar în mai - la 100.000 de tone pe zi. Concomitent, atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat inclusiv Sevastopolul și Crimeea fără energie electrică.