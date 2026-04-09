R. Moldova s-a retras definitiv din Comunitatea Statelor Independente, organizație controlată de Rusia. Maia Sandu a promulgat decretul

1 minut de citit Publicat la 09:24 09 Apr 2026 Modificat la 09:24 09 Apr 2026

Republica Moldova se retrage definitiv din Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizație controlată de Rusia, un decret în acest sens fiind promulgat miercuri de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, scrie Moldpres.

Maia Sandu a promulgat miercuri legile pentru denunţarea acordurilor fondatoare ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), ultimul pas înainte de retragerea oficială din organizaţia formată în jurul Federaţiei Ruse după destrămarea URSS.

Decretele prezidenţiale promulgă denunţarea Acordului de constituire al Comunităţii Statelor Independente, a Protocolului aferent şi a Statutului CSI.

Joia trecută, Parlamentul adoptase în lectură finală denunţarea celor trei documente care confereau Republicii Moldova statutul de membru al CSI .

În continuare, Ministerul Afacerilor Externe va notifica oficial Comitetul Executiv al CSI cu privire la denunţarea celor trei documente. După 12 luni de la notificare, Republica Moldova va înceta oficial să mai fie membru al organizaţiei internaţionale.

Autorităţile argumentează că ieşirea din CSI este determinată de nerespectarea valorilor fundamentale ale organizaţiei de către Federaţia Rusă - membru fondator al Comunităţii Statelor Independente.

În mod special este vorba despre încălcarea principiului integrităţii teritoriale, care se manifestă prin invadarea Ucrainei, Georgiei şi staţionarea ilegală de trupe ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, precizează NewsMaker.

Republica Moldova nu mai participă la activitatea Comunităţii Statelor Independente din 2022, pe fondul declanşării invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei.

De asemenea, autorităţile au denunţat zeci de acorduri încheiate pe platforma CSI, Guvernul a încetat să mai achite cotizaţiile anuale de membru din 2023, iar în februarie 2024, Republica Moldova a ieşit oficial din Adunarea Parlamentară a CSI.