Radu Tudor: E un moment extrem de sensibil pentru noi

Cea mai proasta veste a momentului vine de peste Ocean. Ea este extrem de ingrijoratoare pentru toate statele aliate, in special pentru Romania. Afirmatii repetate facute de Donald Trump in legatura cu NATO pot arunca in aer pacea si securitatea pe continentul european. Anul acesta, Alianta Nord Atlantica implineste 70 de ani de la infiitare. Un moment ce ar trebui marcat asa cum se cuvine, pentru cea mai de succes alianta politico-militara din istorie, scrie Radu Tudor pe blog.

E un moment extrem de sensibil, iar de peste Ocean vin semnale foarte ingrijoratoare pentru Romania. Nu pot decat sa sper ca vom putea celebra 70 de ani de NATO si ca alianta va dainui cel putin inca 70 de ani. Congresul american si aliatii europeni sunt acum avertizati sa depuna absolut toate eforturile pentru a prezerva pacea si securitatea. Opusul inseamna haos si razboi. Iar adversarii lucreaza demult la asta, prin obiectivul declarat al dezbinarii spatiului occidental. Priviti cu atentie ce se intampla pe celalalt mal al Atlanticului, in Marea Britanie, acolo unde cel mai important aliat european al americanilor traverseaza niste turbulente politico-economice uriase generate de Brexit. O idee ce pare un imens succes operativ al celor ce si-au planificat dezbinarea Occidentului. Si nu e singura tara ce trece prin framantari uriase, bine stimulate din exterior.

Daca furtuna perfecta se apropie, sa fim avertizati si pregatiti, sa face tot ce ne sta in putinta pentru a limita dezastrul. Sirenele de alarma se aud, harmalaia se vede. Sa cascam bine ochii si urechile, somnul strategic a luat sfarsit.

