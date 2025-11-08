Rafinăriile din Rusia au primit permisiunea de a amesteca alcool în benzină, din cauza crizei de combustibili

Publicat la 12:56 08 Noi 2025

Cum vor ruşii să rezolve penuria de combustibili: rafinăriile vor avea voie să amestece alcool în benzină. Foto: Getty Images

Autoritățile de la Moscova vor permite utilizarea alcoolului în producția de benzină pentru a crește aprovizionarea cu combustibili, după criza din ţară provocată de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, conform The Moscow Times.

Ministerul Finanțelor a pregătit modificări la Codul Fiscal care vor elimina acciza la alcoolul etilic denaturat utilizat în producția de benzină AI-92.

Rafinăriile de petrol cresc conținutul de alcool

Măsura are ca scop rentabilitatea producției de benzină folosind alcool și este necesară în cazul unei oferte insuficiente de benzină pe piață, au explicat surse Interfax. Potrivit acestora, Ministerul Finanțelor a introdus modificările într-un pachet de materiale pentru a doua lectură a legii bugetului pentru anul viitor, care este în prezent examinată de Duma de Stat.

Practic, rafinăriile de petrol vor avea voie să crească conținutul de alcool din benzină la 10% (în prezent, acesta nu depășește 1,5%). Conform calculelor Ministerului Energiei, acest lucru va crește aprovizionarea cu combustibil pe piața internă cu 100.000 de tone pe lună.

Ar putea ridica şi interdicţia pentru un produs cancerigen

Pe lângă alcoolul etilic, Ministerul Energiei ar putea ridica interdicția privind utilizarea monometilanilinei (MMA) de către rafinăriile de petrol - un aditiv care crește cifra octanică și crește producția. Din cauza toxicității sale ridicate și a riscurilor cancerigene, aceasta este interzisă în majoritatea țărilor, dar a fost utilizată în Rusia până în 2016.

De la începutul lunii august, dronele ucrainene au atacat 22 de rafinării rusești, forțând unele să oprească producția. Drept urmare, volumele de rafinare a petrolului rusesc din iulie până în septembrie au scăzut cu 10%, la 4,86 ​​milioane de barili pe zi - cel mai scăzut nivel din ultimii cel puțin cinci ani.